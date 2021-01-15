【紓困方案】拜登宣布1.9萬億財政刺激方案　每人追加派錢1,400美元

美國候任總統拜登（Joe Biden）周四（16日）最新公布一項規模1.9萬億美元的財政刺激計劃，並將其命名為「美國拯救計劃」(American Rescue Plan) ，當中包括向每位民眾提供1,400美元的紓困支票，加上去年12月特朗普（Donald Trump）政府簽署的600美元，紓困金累計可達2,000美元。不過由於該計劃規模龐大，料將面臨共和黨的阻攔。

家庭援助方面，除了向合資格美國公民派錢1,400美元外，拜登還提出將失業救濟金由現時的300元美元提升至400美元，措施延長至9月，同時提高聯邦最低工資至每小時15美元。拜登發表講話時指，自己深知這項計劃並不「便宜」，但如果不這樣做，美國將會付出巨大代價，強調必須馬上採取行動。新一輪經濟刺激計劃方案中，拜登提出以下內容：

4,000億美元，用於解決新冠疫情危機，包括擴大檢測範圍、疫苗接種等；

1萬億美元，用於直接救濟家庭；

以及4,400億美元，用於社區和企業援助，包括對州和地方政府提供3,500億美元援助。

另外拜登團隊透露，未來數周內，拜登政府將推出另外一份更大範圍的計劃，重點是基礎設施建設、氣候變化等長期目標。

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