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【華為新機】傳華為P50 Pro海外版將提供鴻蒙、Android兩款系統選擇

科技 11:08 2021/01/15

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有消息人士指，P50 Pro或會提供鴻蒙及Android兩款系統，供消費者選擇。

華為曾於去年12月份，推出鴻蒙HarmonyOS 2.0系統手機開發者Beta版。據早前消息指出，華為將於2021上半年發布P50系列旗艦手機，最近外媒引述消息人士指，P50 Pro或會提供鴻蒙及Android兩款系統，供消費者選擇。

<<【華為動向】無礙華為開發進程　Kirin 9020處理器將採用3nm製程

<<2021年全球智能手機產量將達13.6億部　料華為出貨量大減排名下跌

近日，爆料達人Yash Raj Chaudhary透過Twitter表示，中國版華為 P50 Pro手機將搭載鴻蒙系統，而海外版將提供鴻蒙及 Android 兩款系統。不過，他並沒有詳細說明，届時手機内會同時提供兩款系統，還是消費者需在購買時作出選擇。 

有外國網民在Twitter上爆料，指海外版P50將提供鴻蒙及 Android 兩款系統，以及透露部分手機規格。

另外他也提及，P50手機搭載 Kirin 9000E 晶片，配有 6GB 或 8GB RAM 和 128GB 或 256GB 儲存容量。另一款P50 Pro，則採用效能更強的Kirin 9000 晶片，搭配 8GB RAM、128GB 或 256GB 儲存容量，兩款型號均採用開孔式屏幕。他預料，華為最快在本年春季發布產品。

責任編輯：李寶如

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