「藍潮」巨量財政政策支持通貨再膨脹交易

美國大選在喬治亞洲第二輪投票後最終有了定案。與市場去年早期預計一樣，由民主黨派大獲全勝。雖然這對特朗普的支持者來説可能是失望的，但市場卻對這個結果表現欣喜。標普500不但收復失地，更屢創新高。

股市對「藍潮」表示歡迎，原因是預期當選總統拜登的施政將會更順暢。再者，拜登在競選時已表示會推出超過二萬億美元的財政支出來支撐受新冠肺炎打擊的經濟。另外，疫苗面世並在多國相繼注射，雖然現時毆美的感染率仍高，但經濟數據並不太悲觀。在這些情況下，市場已放遠目光，預期美國未來在大量財政支持再加上疫情受控的情況下，商品價格將會被推高，經濟繼而出現通脹。因此，市場近來開始出現「通貨再膨脹交易」（reflation trades）。根據彭博數據，標普500指數年初至今回報最高的均屬於工業、能源和金融板塊，也是預期受惠於通脹的板塊。

市場對經濟樂觀的預期令股市出現「通貨再膨脹交易」，股市無疑是樂觀的。因此，在第一季，我們除了看好滯後的價值型股票，我們亦看好價值型落後股中的工業、能源和金融類版塊。雖然通脹並不會在短期內來臨，但通脹的預期將成為推動這幾個板塊的利好因素之一。