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【美股焦點】巴克萊料蘋果股價跌一成　憂市場對iPhone12 期望過高

股市 12:09 2021/01/15

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巴克萊認為市場對iPhone 5G周期太樂觀

巴克萊表示，蘋果（美：AAPL ）股價可能下跌逾10%，理由是對估值的擔憂以及對5G iPhone期望過高的風險。該行維持蘋果與大市同步的評級，目標價116美元。

本港的蘋果概念股偏軟，瑞聲科技 （02018） 半日跌2.8%，報43.5元；高偉電子 （01415） 跌0.2%，報5.86元。

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蘋果12月下架4.8萬款內地手遊　【下一頁】

巴克萊分析師Tim Long指出，蘋果股價已較11月初的低位上升超過20%，基本面和估值之間的差距進一步擴大。蘋果營運利潤幾乎無增長，毛利率和經營利潤率下降，而且核心業務市場佔有率有所流失， 惟公司目前估值處於歷史最高水平。

巴克萊認為，蘋果的高估值已消化了「非常成功的」 iPhone 5G周期預期，帶來的下行風險大於上行潛力。該行指出，許多人對蘋果的服務業務和可穿戴設備的潛力感到興奮，但其對5G iPhone周期的很高預期持謹慎態度。

彭博數據顯示，蘋果有30個買入評級、11個持有和3個賣出評級；平均目標股價131美元。

基金Ark Invest︰蘋果自動駕駛技術太落後　【下一頁】

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編輯：吳敏芳

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） 5G iPhone 12

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