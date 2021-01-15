【美股焦點】巴克萊料蘋果股價跌一成　憂市場對iPhone12 期望過高

▲ 巴克萊認為市場對iPhone 5G周期太樂觀

巴克萊表示，蘋果（美：AAPL ）股價可能下跌逾10%，理由是對估值的擔憂以及對5G iPhone期望過高的風險。該行維持蘋果與大市同步的評級，目標價116美元。

本港的蘋果概念股偏軟，瑞聲科技 （02018） 半日跌2.8%，報43.5元；高偉電子 （01415） 跌0.2%，報5.86元。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

蘋果12月下架4.8萬款內地手遊 【下一頁】

巴克萊分析師Tim Long指出，蘋果股價已較11月初的低位上升超過20%，基本面和估值之間的差距進一步擴大。蘋果營運利潤幾乎無增長，毛利率和經營利潤率下降，而且核心業務市場佔有率有所流失， 惟公司目前估值處於歷史最高水平。

巴克萊認為，蘋果的高估值已消化了「非常成功的」 iPhone 5G周期預期，帶來的下行風險大於上行潛力。該行指出，許多人對蘋果的服務業務和可穿戴設備的潛力感到興奮，但其對5G iPhone周期的很高預期持謹慎態度。

彭博數據顯示，蘋果有30個買入評級、11個持有和3個賣出評級；平均目標股價131美元。

基金Ark Invest︰蘋果自動駕駛技術太落後 【下一頁】

相關文章：

【美股焦點】Beyond Meat與Taco Bell合作推素食產品 股價漲逾8%

【台積電TSMC】台積電第四季多賺23%勝預期 美股早段升10%破頂（第二版）

編輯：吳敏芳