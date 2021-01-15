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路透揭特朗普白宮最後時光：研究特赦兼心情煩躁

環球政治 11:08 2021/01/15

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美國候任總統拜登上任在即，美國總統特朗普任期只剩下數天。路透社訪問十多名特朗普政府官員，有關特朗普在白宮的最後日子是如何渡過。報道指，特朗普會在電視上觀看有關彈劾的新聞，對於部份共和黨人倒戈而大發雷霆，同時又專注研究如何特赦。報道又指，特朗普身邊「忠誠」的幕僚變得愈來愈少。

共和黨議員擬彈劾拜登 為特朗普「報仇」【下一頁】

路透社訪問十幾位特朗普政府官員，有官員指，特朗普身邊「忠臣」變得愈來愈少，幕僚正在努力遏制變得愈來愈煩躁、憤怒和孤立的特朗普。

一位特朗普顧問對路透社表示：

「每名官員都正盡力而為，保持做好所有東西，直到拜登接任為止。」

（Everybody feels like they’re doing the best job they can to hold it all together until Biden takes over。）

美國眾議院就國會暴亂事件啟動彈劾特朗普程序，周三（13日）以大比數通過彈劾特朗普議案，其中有10名共和黨眾議員投票贊成彈劾特朗普。

報道指，特朗普在白宮的最後日子充滿了憤怒。有官員指，特朗普在電視上觀看有關彈劾的新聞，並對部份共和黨人倒戈而大發雷霆怒。

特朗普與暴亂示威者割席 籲勿動用暴力　【下一頁】

另外，報道引述消息指，特朗普除了花很多時間向助手宣洩不滿，他亦關注如何在任期結束前特赦自己。美國有線新聞網絡（CNN）早前亦報道指，在國會暴亂後，特朗普有意特赦自己及家人，但有幕僚向其表明，憂慮會影響公眾對赦免的看法。

責任編輯：林嘉莉

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