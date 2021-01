路透揭特朗普白宮最後時光：研究特赦兼心情煩躁

美國候任總統拜登上任在即,美國總統特朗普任期只剩下數天。路透社訪問十多名特朗普政府官員,有關特朗普在白宮的最後日子是如何渡過。報道指,特朗普會在電視上觀看有關彈劾的新聞,對於部份共和黨人倒戈而大發雷霆,同時又專注研究如何特赦。報道又指,特朗普身邊「忠誠」的幕僚變得愈來愈少。

共和黨議員擬彈劾拜登 為特朗普「報仇」【下一頁】

路透社訪問十幾位特朗普政府官員,有官員指,特朗普身邊「忠臣」變得愈來愈少,幕僚正在努力遏制變得愈來愈煩躁、憤怒和孤立的特朗普。

一位特朗普顧問對路透社表示:

「每名官員都正盡力而為,保持做好所有東西,直到拜登接任為止。」

(Everybody feels like they’re doing the best job they can to hold it all together until Biden takes over。)