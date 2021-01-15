拜登14.8萬億紓困計劃 向每名美國人加碼派錢1.1萬

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【拜登就職】中美洲移民大軍奔美國 料拜登放寬移民（多圖）
美國候任總統拜登當地周四（14日）晚公布經濟紓困計劃，總金額達1.9萬億美元（約14.8萬億港元）。由於新冠肺炎疫情持續，拜登經濟紓困計劃囊括多項救濟措施，包括直接向每名美國人派錢1,400美元（約1.1萬）及加碼發放失業救濟金。
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拜登發布名為「美國營救計劃」（American Rescue Plan），内容如下：
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拜登（Joe Biden）宣布計劃時表示：
我知道我剛才描述的東西所費不菲，但如果不這樣做，我們將付出巨大代價。
（I know what I just described does not come cheaply, but failure to do so will cost us dearl.）
美媒CNBC引述拜登内閣幕僚的説法指，拜登上台的數月内會公布兩項重要經濟方案，「美國營救計劃」為首個出爐方案。另一個方案料於下月公布，會集中於創造職位、改革基礎設施、應對氣候變化及促進種族平等這些範疇。
責任編輯：鄭錦玲