拜登14.8萬億紓困計劃 向每名美國人加碼派錢1.1萬

美國候任總統拜登當地周四(14日)晚公布經濟紓困計劃,總金額達1.9萬億美元(約14.8萬億港元)。由於新冠肺炎疫情持續,拜登經濟紓困計劃囊括多項救濟措施,包括直接向每名美國人派錢1,400美元(約1.1萬)及加碼發放失業救濟金。

拜登發布名為「美國營救計劃」(American Rescue Plan),内容如下:

拜登(Joe Biden)宣布計劃時表示:

我知道我剛才描述的東西所費不菲,但如果不這樣做,我們將付出巨大代價。

(I know what I just described does not come cheaply, but failure to do so will cost us dearl.)