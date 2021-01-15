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拜登14.8萬億紓困計劃 向每名美國人加碼派錢1.1萬

環球經濟金融 11:15 2021/01/15

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拜登經濟紓困計劃囊括多項救濟措施，包括直接向每名美國人派錢1,400美元。

美國候任總統拜登當地周四（14日）晚公布經濟紓困計劃，總金額達1.9萬億美元（約14.8萬億港元）。由於新冠肺炎疫情持續，拜登經濟紓困計劃囊括多項救濟措施，包括直接向每名美國人派錢1,400美元（約1.1萬）及加碼發放失業救濟金。

【拜登就職】共和黨議員擬彈劾拜登 為特朗普「報仇」【下一頁】

拜登發布名為「美國營救計劃」（American Rescue Plan），内容如下：

  • 直接向大部分美國人發放1,400美元，連同12月份派發的600美元計算，每人可獲2,000美元；
  • 每周失業救濟金加碼至400美元（約3,120港元），同時延長至9月底；
  • 最低工資上調至每小時15美元（約117港元）；
  • 提供3,500億美元（約2.7萬億港元）的州政府援助；
  • 200億美元（約1,560億港元）用於國家疫苗計劃；
  • 500億美元（約3,900億港元）用於新冠病毒檢測；
  • 延長喪失抵押品贖回權暫停期至9月底；
  • 1700億美元用於K12學校及高等教育機構；
  • 擴大每名兒童免稅額至3,000美元（約2.3萬港元），6歲以下幼童免稅額為3,600美元（約2.8萬港元），並於本年度全額退還兒童稅；

【拜登就職】中美洲移民大軍奔美國 料拜登放寬移民（多圖）【下一頁】

拜登（Joe Biden）宣布計劃時表示：

我知道我剛才描述的東西所費不菲，但如果不這樣做，我們將付出巨大代價。

（I know what I just described does not come cheaply, but failure to do so will cost us dearl.）

美媒CNBC引述拜登内閣幕僚的説法指，拜登上台的數月内會公布兩項重要經濟方案，「美國營救計劃」為首個出爐方案。另一個方案料於下月公布，會集中於創造職位、改革基礎設施、應對氣候變化及促進種族平等這些範疇。

責任編輯：鄭錦玲

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