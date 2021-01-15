  • 21°C
香港時間 : 2021115日 (五) 13:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港交所股價】港交所見新高471元後回順　高盛續籲沽、野村下調評級

股市 12:41 2021/01/15

分享：

港交所 （00388） 今早再度破頂，港交所最高見471.6元，升逾2%，惟其後股價回順，港交所半日股價報459.6元，升幅收窄至僅0.3%，成交19.9億元。繼券商鬥牛後，野村下調港交所投資評級，高盛雖調高港交所目標價，但仍予「沽售」評級。

因應港股近期成交火熱、中概股回流消息不斷，多家調高港交所目標價，包括瑞信、中信建投、中金等券商將港交所目標價升至500元以上。

一直對港交所股價預期看淡的高盛，最新上調港交所目標價10%至380元，惟該行重申認為港交所股價已反映最高績效預期，估值等同2015年初「港股大時代」，續予評級「沽售」，認為市場太進取，未考慮中港股市歷史周期，依然傾向建議投資銀行股。

野村就指，港股去年第4季日均成交略低於該行預期，輕微調低港交所去年盈測，但近期成交轉多而且中概股持續來港第二上市，上調2021、22年度盈利預測2%，目標價由462.9元升至473.3元，但評級由「買入」降至「中性」，反映現價較高。

相關文章：

【港交所股價】瑞信料明年港股日均成交逾1900億元　予港交所目標價525元

【港交所股價】大市成交上漲+中概股回流　中信建投升港交所目標價至540元

【港交所股價】港交所發力升20元破頂　中金最牛上望517元

編輯：麥德銘

港股 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

【新股IPO】5新股掛牌醫渡科技升1.3倍每手賺逾3000元　稻草熊升逾7成一手賺約4000元

下一篇文章

【異動股】祖龍娛樂漲逾7%　控股股東禁售期延長180日
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）