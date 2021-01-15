【港交所股價】港交所見新高471元後回順　高盛續籲沽、野村下調評級

港交所 （00388） 今早再度破頂，港交所最高見471.6元，升逾2%，惟其後股價回順，港交所半日股價報459.6元，升幅收窄至僅0.3%，成交19.9億元。繼券商鬥牛後，野村下調港交所投資評級，高盛雖調高港交所目標價，但仍予「沽售」評級。

因應港股近期成交火熱、中概股回流消息不斷，多家調高港交所目標價，包括瑞信、中信建投、中金等券商將港交所目標價升至500元以上。

一直對港交所股價預期看淡的高盛，最新上調港交所目標價10%至380元，惟該行重申認為港交所股價已反映最高績效預期，估值等同2015年初「港股大時代」，續予評級「沽售」，認為市場太進取，未考慮中港股市歷史周期，依然傾向建議投資銀行股。

野村就指，港股去年第4季日均成交略低於該行預期，輕微調低港交所去年盈測，但近期成交轉多而且中概股持續來港第二上市，上調2021、22年度盈利預測2%，目標價由462.9元升至473.3元，但評級由「買入」降至「中性」，反映現價較高。

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編輯：麥德銘