【大行點睇】小米被列入美國國防部實體清單 摩通指要小心美國商務部加辣

美國國防部把小米集團 （01810） 加入到黑名單，美資大行摩根大通指暫時不涉及限制其他企業向小米供應組件，但阻止投資者投資小米，指數公司亦有機會把小米剔出成份股，估計與中芯國際（00981）一樣，令小米股價受壓。

被美國列入黑名單的部分港股清單：

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摩通分析指，現時小米只是被國防部列入實體清單，一旦其後被美國商務部列入實體清單，將面對更大風險，屆時美國供應商如Intel、高通等將受限向小米提供組件，Google Android亦不能提供服務予小米。若出現此情況，摩通認為小米股價將進一步下跌。

整體來說，摩通認為小米基本面仍然不錯，但美國制裁帶來的風險仍然有待觀察。摩通估計未來幾季公司智能手機付運量強勁，但要看未來數個星期小米的供應鏈會否受影響。暫時摩通維持小米「增持」評級及目標價32元不變。

今日小米收市跌10.3%至29.3元。

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