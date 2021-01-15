大金冷氣（香港）有限公司重組香港區的辦公室



作為一家擁有36年發展史，集空調、冷媒、壓縮機的研發、生產、銷售於一體的專業企業，大金冷氣（香港）一直致力為用家研發高品質產品，同時提供專業一站式的售後服務體驗，以智慧和熱情創造空氣新價值。



為此，我們決定重組香港區的辦公室，將售後維修部及零部件中心由九龍灣搬至觀塘富利廣場3樓，並與17-18樓各部門為大金合作伙伴及顧客提供更全面的服務：

* • 於同一幢大廈遞交文件、拿取 / 購買零件

* • 參觀體驗館

* • 舉辦各種培訓課程，包括達人培訓、內部培訓、經銷商及協力店培訓等





全新辦公室結構簡介

全新零部件中心環境舒適，備有多項專業的冷氣工具和配件供顧客選購；接待處安裝了最新型號的分體式冷氣， 更採用環繞氣流嵌入式機組，不但讓顧客有一個愉快的購物環境，也讓合作伙伴能於一個理想的空間處理零件訂單。

（零部件中心營業時間提早至早上8:30，顧客可於星期一至六親臨購買零件。）

客戶服務部提供全天侯365日顧客查詢及安排預約維修服務，接聽率達90%以上，盡力達到以客為先的宗旨。

（服務時間為星期一至日早上 9:00 至晚上 9:00）



售後維修部安裝了環繞氣流嵌入式機組，亦有專業的工程師團隊、報價及培訓組、保養組、品質監控組及售後行政組，為顧客提供全面的維修服務。

培訓中心具備各類型冷氣設備，包括最新R32家用分體機、多聯式分體機及商用機；而中央冷氣方面則有三管道VRV及水冷VRV等，讓學員體驗機組操作，掌握最新科技及資訊。

全新零部件倉庫存放過萬件專業冷氣工具和配件，更開設零件網店予顧客選購，並提供送貨服務。

客戶滿意度至上理念

大金始終將客戶的滿意度放於首位，在港澳地區建立完善的售後服務網絡，涵蓋銷售、安裝指導、 維修和保養等一系列服務，秉承「快速、準確、親切」的理念，不斷提升服務團隊的專業優勢，力求滿足顧客的需要和期待。



關於大金冷氣（香港）

大金冷氣（香港）有限公司創立於1984年，向香港及澳門市場提供銷售及售後服務，各式各樣的產品包括家用及商用冷氣機、VRV 系統、中央冷水機組及其他高科技冷氣系統。

網址：https://www.daikin.com.hk/

（資料由客户提供）