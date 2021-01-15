【美國制裁】騰訊破頂見641元、阿里巴巴升3%　美國務次卿：特朗普制裁名單結束

美國政府將包括小米 （01810） 在內的9家中國公司列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，引發小米股價大跌。美國國務次卿克拉奇（Keith Krach）表示，特朗普政府在任期的最後幾天不太可能將更多公司加入黑名單，意味騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 等其他科網巨企，暫時不再有美國政策風險。騰訊、阿里巴巴股價周五升幅擴大。

至上午11時，騰訊股價高見641.5元，最新股價升1.4%，暫報638.5元，成交79億元；阿里巴巴則升逾3%，報242.2元，成交45億。美團 （03690） 股價就跌0.6%。

小米突遭美列入黑名單 低開11%，可見【下一頁】

美商務部公布臨時規定 限制與中國等六國交易，可見【下一頁】

即使放生華為、小米以外的中國科技巨頭，克拉奇指，阿里巴巴、騰訊及百度（美：BIDU）等是對中國軍方高度策略性的企業。

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編輯：麥德銘