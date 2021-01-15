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【新股IPO】5新股掛牌醫渡科技升1.3倍每手賺逾3000元　稻草熊升逾7成一手賺約4000元

新股IPO 12:56 2021/01/15

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多隻新股今日掛牌，當中以醫渡科技 （02158） 表現最好，該股今早開市報58.25元，最新報62.35元， 較招股價26.3元升137%， 一手（100股）不計手續費，帳面賺3605元。稻草熊娛樂 （02125） 開市報7元，升幅持續擴大，最新報10.34元，較招股價5.88元升75.85%， 一手（1000股）帳面賺4460元。

醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　【下一頁】

網上車市漲4成一手帳面賺約2000元　稻草熊轉升一手帳面賺約1800元【下一頁】

另外，網上車市 （01490） 開市報1.7元，惟其後收幅收窄，最新報1.63元，較招股價1.23元升32.5%， 一手（4000股）帳面賺約1600元‧

現代中藥 （01643） 最新報1.24元，與招股價高5%。

榮萬家 （02146） 破發，最新報12.4元，較招股價12.52元跌7.88%。

新股 招股價（元） 開市報（元） 每手股數
醫渡科技 （02158） 26.3 58.25 100
網上車市 （01490） 1.23 1.7 4000
稻草熊娛樂 （02125） 5.88 7 1000
現代中藥 （01643） 1.18 1.17 3000
榮萬家 （02146） 13.46 12.8 500

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編輯：吳敏芳
 

港股 榮萬家（02146） 稻草熊娛樂（02125） 醫渡科技（02158） IPO

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