【新股IPO】醫渡科技首掛升148%每手賺3890元　稻草熊颷升逾8成

5隻新股今日掛牌，當中以醫渡科技 （02158） 表現最好。醫渡科技今早開市已升逾倍，午後股價繼續升，醫渡科技收報65.2元，全日升147.9%，成交70.9億元。醫渡科技一手（100股）不計手續費，帳面賺3890元。

其餘新股方面，暗盤表現未算理想，稻草熊娛樂 （02125） 午後跑出，由開市報7元，升幅持續擴大，收報10.8元，較招股價5.88元高84%， 一手（1000股）帳面賺4920元。

醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍 【下一頁】

網上車市漲4成一手帳面賺約2000元 稻草熊轉升一手帳面賺約1800元【下一頁】

另外，網上車市 （01490） 開市報1.7元，惟其後收幅收窄，收報1.5元，較招股價1.23元升22%， 一手（4000股）帳面賺約1080元‧

現代中藥 （01643） 收報1.26元，與招股價高6.8%。

榮萬家 （02146） 破發，收報12.36元，較招股價13.46元跌8.2%。

新股 招股價（元） 開市報（元） 每手股數 醫渡科技 （02158） 26.3 58.25 100 網上車市 （01490） 1.23 1.7 4000 稻草熊娛樂 （02125） 5.88 7 1000 現代中藥 （01643） 1.18 1.17 3000 榮萬家 （02146） 13.46 12.8 500

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編輯：吳敏芳

