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【新股IPO】醫渡科技首掛升148%每手賺3890元　稻草熊颷升逾8成

新股IPO 16:25 2021/01/15

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5隻新股今日掛牌，當中以醫渡科技 （02158） 表現最好。醫渡科技今早開市已升逾倍，午後股價繼續升，醫渡科技收報65.2元，全日升147.9%，成交70.9億元。醫渡科技一手（100股）不計手續費，帳面賺3890元。

其餘新股方面，暗盤表現未算理想，稻草熊娛樂 （02125） 午後跑出，由開市報7元，升幅持續擴大，收報10.8元，較招股價5.88元高84%， 一手（1000股）帳面賺4920元。

醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　【下一頁】

網上車市漲4成一手帳面賺約2000元　稻草熊轉升一手帳面賺約1800元【下一頁】

另外，網上車市 （01490） 開市報1.7元，惟其後收幅收窄，收報1.5元，較招股價1.23元升22%， 一手（4000股）帳面賺約1080元‧

現代中藥 （01643） 收報1.26元，與招股價高6.8%。

榮萬家 （02146） 破發，收報12.36元，較招股價13.46元跌8.2%。

新股 招股價（元） 開市報（元） 每手股數
醫渡科技 （02158） 26.3 58.25 100
網上車市 （01490） 1.23 1.7 4000
稻草熊娛樂 （02125） 5.88 7 1000
現代中藥 （01643） 1.18 1.17 3000
榮萬家 （02146） 13.46 12.8 500

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追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

編輯：吳敏芳
 

港股 榮萬家（02146） 稻草熊娛樂（02125） 醫渡科技（02158） IPO

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