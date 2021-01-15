【新股IPO】醫渡科技首掛升1.5倍每手賺近4000元　5新股稻草熊午後跑出升逾8成

上一篇文章
【電動車】前蔚來聯合創辦人加盟富士康 出任電動車平台首席執行官
5隻新股今日掛牌，當中以醫渡科技 （02158） 表現最好。醫渡科技今早開市已升逾倍，報58.25元，午後升幅擴大至1.5倍，最新後66.15元，成交54億元。醫渡科技一手（100股）不計手續費，帳面賺3935元。
其餘新股方面，暗盤表現未算理想，稻草熊娛樂 （02125） 午後跑出，由開市報7元，升幅持續擴大，最新報10.84元，較招股價5.88元高84%， 一手（1000股）帳面賺4960元。
醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍 【下一頁】
網上車市漲4成一手帳面賺約2000元 稻草熊轉升一手帳面賺約1800元【下一頁】
另外，網上車市 （01490） 開市報1.7元，惟其後收幅收窄，最新報1.62元，較招股價1.23元升32%， 一手（4000股）帳面賺約1560元‧
現代中藥 （01643） 最新報1.33元，與招股價高12%。
榮萬家 （02146） 破發，最新報12.52元，較招股價13.46元跌7%。
|新股
|招股價（元）
|開市報（元）
|每手股數
|醫渡科技 （02158）
|26.3
|58.25
|100
|網上車市 （01490）
|1.23
|1.7
|4000
|稻草熊娛樂 （02125）
|5.88
|7
|1000
|現代中藥 （01643）
|1.18
|1.17
|3000
|榮萬家 （02146）
|13.46
|12.8
|500
相關文章：
【新股IPO】錯過醫渡科技不要緊 3隻生物科技股已通過上市聆訊、將展開上市前路演
【新股IPO】唯品會、歡聚擬回港第二上市籌近300億 傳唯品會已聘高盛、大摩及摩通籌備上市
【美股焦點】大和唱好嗶哩嗶哩Bilibili來港二次上市 美股上望150美元、估值勢必超越快手
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
編輯：吳敏芳