【港股市況】恒生指數偏軟小米跌近一成　人行續造5000億元MLF內銀造好（不斷更新）

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【美國制裁】小米突遭美列入黑名單 低開11%
美股下跌，道指、納指破頂後回落，道指跌68點。港股今早亦低開。恒生指數低開102點，開報28394點。小米 （01810） 遭美列入黑名單，股價跌逾11%，開報29元。
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即市走勢：
【10︰36】騰訊 （00700） 轉升0.3%，高見632元。
【10︰34】巴克萊預計蘋果（美：AAPL）股價或跌10%以上，舜宇 （02382） 跌0.3%；瑞聲 （02018） 跌逾2%；高偉電子 （01415） 跌近0.2%；丘鈦 （01478） 跌近4%。
【10︰29】除內銀外，內險股亦上揚，國壽 （02628） 、財險 （02328） 升近2%；平保 （02318） 升2.7%；太保 （02601） 升5%，破頂高見37.45元。
【10︰21】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾8%，高見73.35元新高。
【10︰19】港股最新轉升，恒生指數升22點，報28518點。
【10︰17】港交所 （00388） 升逾2%，高見468.6元創上市新高。
【10︰07】小米 （01810） 跌近一成，報29.4元。
【10︰06】思摩爾 （06969） 升逾5%，破頂高見71.9元。
【10︰00】港股最新跌約70點，恒生指數報28427點。
【09︰57】友邦 （01299） 逆市升逾1%，高見102.8元。
【09︰52】5新股掛牌醫渡科技升1.3倍每手賺逾3000元 榮萬家潛水
【09︰52】保利協鑫 （03800） 回吐近5%，低見1.31元。
【09︰49】諾誠健華急挫5.4% 股東折讓約4%至7%配股套現約2.3億元
【09︰47】小米 （01810） 跌幅略為收窄至8%，報30元。
【09︰45】華夏視聽教育 （01981） 挫近三成，低見5.81元。
【09︰41】人行進行5000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，內銀股造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾2%；中行 （03988） 、交行 （03328） 升逾1%。另外，招行 （03968） 破頂升逾6%；郵儲行 （01658） 破頂升一成。
【09︰35】大市早段一度轉升，恒生指數最新報28493點，跌3點。
【09︰33】ATMX普遍向下，小米 （01810） 跌逾9%，另外，阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌1.7%。
【09︰30】招行 （03968） 升逾3%，破頂高見59.1元。招行公布2020年度業績快報，初步估算去年度錄得淨利潤973.4億元人民幣，按年升4.8%。
【內銀業績】招行去年盈利按年增4.8% 不良貸款率按季降10基點
【09︰29】今日共有5隻新股首掛，醫渡科技 （02158） 開報58.25元，較招股價26.3元高出121.5%；稻草熊 （02125） 開報7元，較招股價5.88元高出19.1%；榮萬家 （02146） 開報12.8元，較招股價13.46元低4.9%；網上車市 （01490） 開報1.7元，較招股價1.23元高出38.2%；現代中藥 （01643） 開報1.17元，較招股價1.18元低0.9%。
【09︰25】人行進行5000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。今日MLF操作為一年期，利率為2.95%，與此前一致。
【09︰20】小米 （01810） 遭美列入黑名單，股價跌逾11%，開報29元。恒生指數低開102點，開報28394點。
【09︰14】即月期指開報28412點，跌64點。
【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有50億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠30億元人民幣。
【08︰50】恒指黑期跌28點，報28446點。道指期貨跌29點，報30880點。
【08︰50】信達生物 （01801） 配售5200萬股，配售價每股90.9元，較上日收市價95.55元折讓近4.9%，籌集近47.3億元。
【08︰30】敏華 （01999） 配售1.5億股，配售價每股15.85元，較上日收市價17.22元折讓約8%，籌集近23.78億元。
【08︰10】高銀金融 （00530） 年度由盈轉虧，虧損74.6億元，相對去年同期錄得溢利近62.6億元，每股虧損106.73仙。不派末期息。
【業績】高銀金融年度盈轉虧蝕74.6億元 續尋找機遇變現其資產價值
【07︰50】宋都服務 （09608） 以每股0.25元定價，超額認購24.24倍，一手中籤率12.5%。
【新股IPO】宋都服務9608超額認購24倍 一手中籤率12.5%（附分配結果）
【07︰45】小米 （01810） ADR折合報30.63元，跌2.02元或6.2%。路透社引述文件報道，美國特朗普政府將9間中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括手機製造商小米。
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.09元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報626.47元，跌3.03元或近0.5%。
更多ADR收市：
【07︰30】美股下跌，市場觀望美國候任總統拜登宣布新一輪財政刺激政策詳情，道指、納指破頂後回落，道指收報30991點，跌68點；標指收報3795點，跌14點；納指收報13112點，跌16點。
港股ADR收報28456點，跌139點或近0.5%。
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責任編輯︰梁浩碩