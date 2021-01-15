【恒指夜期】小米跌一成、騰訊創新高　恒指夜期轉跌（不斷更新）

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【ET講股通】梁耀康：小米被制裁 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
港股反覆向上，恒指成功上25800關。在中資金融股、騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 帶領下，大市早段轉升，午後再跌約200點，其後拗腰再上，恒生指數升77點，收報28573點。小米 （01810） 跌一成，騰訊升逾2%創新高；友邦、平保 （02318） 破頂升逾3%。
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焦點股：多圖講解重點消息
焦點新聞：
【小米股價】小米面臨美國禁投風險 一文看清受美國國防部制裁港股名單（附連結）
【香港經濟】破產管理署：本港去年破產呈請按年升逾6% 創4年新高
即市走勢：
【18︰47】夜期轉跌6點。
【18︰46】金蝶國際料去年盈轉虧 全年蝕最多3.5億人民幣
【18︰45】佐丹奴料去年下半年最多賺6500萬 惟全年仍轉蝕最多1.3億
【18︰44】Broncus堃博生物傳最快上半年香港上市 集資23億元
【17︰47】恒指夜期升33點，報28624點，高水50點。
【16︰30】即月期指收報28591點，升115點高水17點。
【16︰18】宋都服務9608今暗盤 曾升6%
【16︰10】恒生指數升77點，收報28573點。小米 （01810） 跌一成，騰訊 （00700） 升逾2%創新高；友邦 （01299） 、平保 （02318） 破頂升逾3%。
【16︰00】恒指U盤前升123點，報28620點。
【15︰55】中國稀土尾市大漲逾11% 國務院建立稀土管理協調機制
【15︰47】廣汽 （02238） 愈升愈有，股價升近28%，高見10.08元。
【15︰43】港股尾市升近百點，恒指升90點，報28586點。
【15︰36】友邦 （01299） 尾市升4%，破頂高見105元。
【15︰33】廣汽 （02238） 升幅擴至逾兩成，高見9.66元。
【15︰29】中國稀土 （00769） 抽升15%，高見0.485元。工信部公開徵求對《稀土管理條例（徵求意見稿）》的意見。
【15︰27】恒指升100點，報28597點。
【15︰11】友邦 （01299） 升3%，破頂高見103.9元。
【15︰01】內地股市欠方向，上證微升0.01%；深證跌近0.3%；創業板指微升0.02%。
【14︰57】廣汽 （02238） 升幅擴大至16%，高見9.12元。
【14︰46】廣汽 （02238） 升幅擴大至一成，高見8.67元。
【14︰45】騰訊 （00700） 升逾2%，高見644.5元新高。
【14︰43】廣汽 （02238） 抽升逾7%，高見8.48元。媒體稱廣汽集團石墨烯電池已進入實車量產測試階段。
【14︰35】小米 （01810） 跌幅略為收窄至一成，報29.25元。
【14︰35】港股再度轉升，恒指升13點，報28510點。
【14︰33】中芯國際 （00981） 升逾2%，高見28.95元。
【14︰21】港股跌約20點，報28476點，午後大市曾跌約200點。
【14︰16】長汽出新車「摩卡」 任正非女兒姚安娜站台（多圖）
【14︰03】中芯 （00981） 回升0.2%，報28.2元，午後曾跌半成低見26.7元。
【13︰49】阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 午後逆市向好，分別升逾2%及1%；美團 （03690） 跌逾2%；小米 （01810） 跌11%。
【13︰36】大市跌幅收窄至100點以下，恒指跌93點。
【13︰33】汽車股下挫，除吉利 （00175） 跌逾6%；比亞迪 （01211） 跌逾3%；長汽 （02333） 跌逾8%；五菱汽車 （00708） 跌6%。
【13︰26】吉利 （00175） 午後跌逾7%，低見30.2元：富智康 （02038） 回吐逾16%，低見1.23元。
【13︰24】小米 （01810） 跌13%，低見28.2元。
【小米股價急插 支持位喺邊：立即觀看】
【13︰23】大市一度跌近200點，恒指跌163點，報28332點。
【13︰03】小米 （01810） 午後跌幅擴大至逾12%，低見28.6元。
【13︰01】港股午後初段轉跌逾50點，恒指跌57點，報28439點。
【12︰40】祖龍娛樂漲逾7% 控股股東禁售期延長180日
【12︰35】小米 （01810） 中午發通告指，其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。
【12︰10】ASM太平洋飈逾一成料受惠台積電大增資本開支 花旗升目標價至130元
【12︰00】恒生指數半日升不足1點，報28496點。小米 （01810） 股價跌一成；阿里巴巴 （09988） 升逾2%；騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 曾創新高。
【11︰55】小米 （01810） 跌逾11%，低見28.85元，成交224億元。
【11︰46】恒指中午收市前一度再轉跌，最新報28497點，升不足1點。
【11︰39】港股升幅收窄至約50點，報28549點。
【11︰30】內地股市半日向下，上證跌0.5%；深證跌近1.5%；創業板指跌1.6%。
【11︰19】大市升幅略為收窄至不足百點。
【11︰14】吉利 （00175） 股價回吐，逆市跌逾5%，低見30.7元。
【11︰04】阿里巴巴 （09988） 升幅擴大至逾3%，高見243.4元；騰訊 （00700） 升近2%，高見641.5元新高；美團 （03690） 逆市跌0.7%；小米 （01810） 跌逾9%。
【美國制裁】騰訊破頂見641元、阿里巴巴升3% 美國務次卿：特朗普制裁名單結束
【10︰54】港交所升逾2%再創新高 高盛升目標價至380元續籲沽
【10︰52】友邦 （01299） 升近3%，破頂高見103.8元。
【10︰45】港股升幅擴大至百點，恒生指數升113點，報28610點。
【10︰41】騰訊 （00700） 升0.7%，高見634元創新高。
【10︰36】騰訊 （00700） 轉升0.3%，高見632元。
【10︰34】巴克萊預計蘋果（美：AAPL）股價或跌10%以上，舜宇 （02382） 跌0.3%；瑞聲 （02018） 跌逾2%；高偉電子 （01415） 跌近0.2%；丘鈦 （01478） 跌近4%。
【10︰29】除內銀外，內險股亦上揚，國壽 （02628） 、財險 （02328） 升近2%；平保 （02318） 升2.7%；太保 （02601） 升5%，破頂高見37.45元。
【10︰21】思摩爾 （06969） 升幅擴大至逾8%，高見73.35元新高。
【10︰19】港股最新轉升，恒生指數升22點，報28518點。
【10︰17】港交所 （00388） 升逾2%，高見468.6元創上市新高。
【10︰07】小米 （01810） 跌近一成，報29.4元。
【10︰06】思摩爾 （06969） 升逾5%，破頂高見71.9元。
【10︰00】港股最新跌約70點，恒生指數報28427點。
【09︰57】友邦 （01299） 逆市升逾1%，高見102.8元。
【09︰52】5新股掛牌醫渡科技升1.3倍每手賺逾3000元 榮萬家潛水
【09︰52】保利協鑫 （03800） 回吐近5%，低見1.31元。
【09︰49】諾誠健華急挫5.4% 股東折讓約4%至7%配股套現約2.3億元
【09︰47】小米 （01810） 跌幅略為收窄至8%，報30元。
【09︰45】華夏視聽教育 （01981） 挫近三成，低見5.81元。
【09︰41】人行進行5000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作，內銀股造好，建行 （00939） 、工行 （01398） 、農行 （01288） 升逾2%；中行 （03988） 、交行 （03328） 升逾1%。另外，招行 （03968） 破頂升逾6%；郵儲行 （01658） 破頂升一成。
【09︰35】大市早段一度轉升，恒生指數最新報28493點，跌3點。
【09︰33】ATMX普遍向下，小米 （01810） 跌逾9%，另外，阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 跌0.6%；美團 （03690） 跌1.7%。
【09︰30】招行 （03968） 升逾3%，破頂高見59.1元。招行公布2020年度業績快報，初步估算去年度錄得淨利潤973.4億元人民幣，按年升4.8%。
【內銀業績】招行去年盈利按年增4.8% 不良貸款率按季降10基點
【09︰29】今日共有5隻新股首掛，醫渡科技 （02158） 開報58.25元，較招股價26.3元高出121.5%；稻草熊 （02125） 開報7元，較招股價5.88元高出19.1%；榮萬家 （02146） 開報12.8元，較招股價13.46元低4.9%；網上車市 （01490） 開報1.7元，較招股價1.23元高出38.2%；現代中藥 （01643） 開報1.17元，較招股價1.18元低0.9%。
【09︰25】人行進行5000億元人民幣中期借貸便利（MLF）操作。今日MLF操作為一年期，利率為2.95%，與此前一致。
【09︰20】小米 （01810） 遭美列入黑名單，股價跌逾11%，開報29元。恒生指數低開102點，開報28394點。
【09︰14】即月期指開報28412點，跌64點。
【09︰05】人行開展20億元人民幣逆回購操作，因有50億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠30億元人民幣。
【08︰50】恒指黑期跌28點，報28446點。道指期貨跌29點，報30880點。
【08︰50】信達生物 （01801） 配售5200萬股，配售價每股90.9元，較上日收市價95.55元折讓近4.9%，籌集近47.3億元。
【08︰30】敏華 （01999） 配售1.5億股，配售價每股15.85元，較上日收市價17.22元折讓約8%，籌集近23.78億元。
【08︰10】高銀金融 （00530） 年度由盈轉虧，虧損74.6億元，相對去年同期錄得溢利近62.6億元，每股虧損106.73仙。不派末期息。
【業績】高銀金融年度盈轉虧蝕74.6億元 續尋找機遇變現其資產價值
【07︰50】宋都服務 （09608） 以每股0.25元定價，超額認購24.24倍，一手中籤率12.5%。
【新股IPO】宋都服務9608超額認購24倍 一手中籤率12.5%（附分配結果）
【07︰45】小米 （01810） ADR折合報30.63元，跌2.02元或6.2%。路透社引述文件報道，美國特朗普政府將9間中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括手機製造商小米。
【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報43.09元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報626.47元，跌3.03元或近0.5%。
更多ADR收市：
【07︰30】美股下跌，市場觀望美國候任總統拜登宣布新一輪財政刺激政策詳情，道指、納指破頂後回落，道指收報30991點，跌68點；標指收報3795點，跌14點；納指收報13112點，跌16點。
港股ADR收報28456點，跌139點或近0.5%。
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責任編輯︰梁浩碩