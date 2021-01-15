【疫情焦點】全球確診新增48萬宗　美國新增23萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月15日早上8時25分，全球累計93,654,305宗新冠肺炎確診病例，較上日增加485,772宗。累計2,002,780死亡個案，較上日增加9,321宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|184,840
|23,816,952
|397,488
|意大利
|17,243
|2,336,279
|80,848
|英國
|48,769
|3,269,725
|86,163
|西班牙
|35,878
|2,211,967
|53,079
|法國
|21,117
|2,909,565
|69,450
|德國
|8,472
|2,004,011
|45,492
|中國
|48
|87,943
|4,635
|香港
|0
|9,415
|161
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩
資料提供 : 即時新聞頻道, 即市財經, Hot Talk