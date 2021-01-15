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【疫情焦點】全球確診新增48萬宗　美國新增23萬

Hot Talk 08:35 2021/01/15

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【疫情焦點】全球確診新增48萬宗　美國新增23萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至1月15日早上8時25分，全球累計93,654,305宗新冠肺炎確診病例，較上日增加485,772宗。累計2,002,780死亡個案，較上日增加9,321宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 184,840 23,816,952 397,488
意大利 17,243 2,336,279 80,848
英國 48,769 3,269,725 86,163
西班牙 35,878 2,211,967 53,079
法國 21,117 2,909,565 69,450
德國 8,472 2,004,011 45,492
中國 48 87,943 4,635
香港 0 9,415 161

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

資料提供 : 即時新聞頻道, 即市財經, Hot Talk

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