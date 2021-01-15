▲ 【新股IPO】宋都服務9608超額認購24倍 一手中籤率12.5%（附分配結果）

宋都服務 （09608） 公布招股結果，物管股宋都服務以每股0.25元定價，為招股價0.21元至0.29元的中間範圍，集資淨額1.4億元，宋都服務一手中籤率12.5%，抽10手 （100,000股）穩獲一手。【分配結果】

宋都服務於香港公開發售部分共錄得近3.8萬人認購，超額認購24.24倍，國際發售部分已獲適度超額認購，超額0.31倍。

公司計劃將所得款項淨額，約60%或8420萬元將用於長三角地區擴充業務規模、提高市場份額及擴大地理分布；約15%或2110萬元將透過利用先進科技創建智慧社區及為業主及住戶開發移動應用程式；約15%或2110萬元將用於探索、擴展及擴大社區增值服務及其他業務，特別是長租公寓業務；約10%或1400萬元將用於為公司的營運資金及其他一般企業用途提供資金。

宋都服務將於1月18日掛牌。

【新股IPO】宋都服務9608周四招股 一手入場費2929元

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責任編輯︰梁浩碩