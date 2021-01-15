▲ 道指跌68點港股ADR跌139點 紐約期油升逾1%

道指跌68點

美股下跌，市場觀望美國候任總統拜登宣布新一輪財政刺激政策詳情，道指、納指破頂後回落，道指收報30991點，跌68點；標指收報3795點，跌14點；納指收報13112點，跌16點。

港股ADR跌139點

港股ADR收報28456點，跌139點或近0.5%。滙豐 （00005） ADR折合報43.09元，升0.09元或0.2%；騰訊 （00700） ADR折合報626.47元，跌3.03元或近0.5%；小米 （01810） ADR折合報30.63元，跌2.02元或6.2%。

紐約期油升逾1%

油組預期今年全球原油每日需求量將增加590萬桶，與前一月預期的增幅相同，加上中國進口數據均支持油價表現，紐約期油收報53.57美元，升0.66美元或1.3%。布蘭特期油收報56.42美元，升0.36美元或0.6%。

美滙指數跌0.1%

美元向下，美滙指數報90.25，跌0.1%。歐元兌美元報1.2154；美元兌日圓報103.8。

美國十年期債息報1.13厘。

紐約期金跌近0.2%

紐約期金偏軟，收報1851.4美元，跌3.5美元或近0.2%。現貨金於1848美元水平。

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責任編輯︰梁浩碩