拜登發布1.9萬億美元紓困計劃　每人再多派1400美元

美國勝選總統拜登發布1.9萬億美元紓困計劃，有關演說將美國東岸時間晚上7時15分開始，計劃包括（1）直接向美國人派發1400美元，包括12月派發的600美元，救濟總額增至2000美元；（2）每周失業救濟金提高至400美元，直至9月底為止；（3）最低工資提高至每小時15美元；（4）延長暫停喪失抵押品贖回權至9月底；（5）3500億美元州政府援助；（6）1700億美元用於K12學校及高等教育機構；（7）500億美元用於新冠肺炎病毒測試；（8）200億美元資助疫苗計劃；（9）兒童免稅額加大及退錢。

下一階段計劃將2月中出台，以開展長遠目標，包括創造就業、改善基建、應對氣候變化，以及促進種族平等。

此外，拜登仍支持每名學生1萬美元的債務減免。

美國民主黨在新一屆政府下，掌控參眾兩院，計劃料得到黨友支持，拜登亦預期議員會滿意紓困措施，過去數周亦一直諮詢國會盟友。

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記者：譚志偉