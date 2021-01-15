  • 16°C
香港時間 : 2021115日 (五) 07:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登發布1.9萬億美元紓困計劃　每人再多派1400美元

股市 06:30 2021/01/15

分享：

美國勝選總統拜登發布1.9萬億美元紓困計劃，有關演說將美國東岸時間晚上7時15分開始，計劃包括（1）直接向美國人派發1400美元，包括12月派發的600美元，救濟總額增至2000美元；（2）每周失業救濟金提高至400美元，直至9月底為止；（3）最低工資提高至每小時15美元；（4）延長暫停喪失抵押品贖回權至9月底；（5）3500億美元州政府援助；（6）1700億美元用於K12學校及高等教育機構；（7）500億美元用於新冠肺炎病毒測試；（8）200億美元資助疫苗計劃；（9）兒童免稅額加大及退錢。

下一階段計劃將2月中出台，以開展長遠目標，包括創造就業、改善基建、應對氣候變化，以及促進種族平等。

此外，拜登仍支持每名學生1萬美元的債務減免。

美國民主黨在新一屆政府下，掌控參眾兩院，計劃料得到黨友支持，拜登亦預期議員會滿意紓困措施，過去數周亦一直諮詢國會盟友。

相關文章：

【美股市況】觀望拜登新刺激計劃詳情　道指收市跌68點　納指跌0.1%（不斷更新）

【紓困方案】麥康奈爾形容派發2000美元紓困金為「對有錢人實行社會主義」

記者：譚志偉

美股 拜登 美國

上一篇文章

【開市9點半】中美金融角力戰火不斷　中海油落實被列入黑名單

下一篇文章

【美國制裁】小米突遭美列入黑名單　ADR曾挫14%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）