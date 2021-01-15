【美股收市】道指納指破頂後倒跌 小米突遭美制裁  ADR急挫

市場觀望美國候任總統拜登（Joe Biden）宣布新一輪財政刺激政策詳情，美股道指及納指破頂後反覆，三大指數尾段回落。

道指收報30991點，跌68點；標指收報3795點，跌14點；納指收報13112點，跌16點。

特朗普卸任美國總統開始倒數，惟中美角力未止，影響投資氣氛。美國國防部周四（14日）宣布，將小米（01810）、飛機製造商中國商用飛機（COMAC）等9家企業，列入涉嫌與中國軍方有聯繫的黑名單之中 ； 小米ADR曾挫逾1成，收市折合收報30.63港元，較港收市價低6.2%。

黑名單其餘7家中企包括：中微半導體設備、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、中譯語通科技股份、高雲半導體、大新華航空、中國航空集團。

投資者聚焦拜登預計於香港時間今晨公布刺激計劃詳情。外電引述消息稱，計劃規模達2萬億美元。市場普遍估計，新計劃內容包括增加個人紓困金、擴大失業保險範圍，以及對州和地方政府的財政支持。不過，路透報道，拜登新紓困方案規模為1.5萬億美元，全民派錢1400美元。

刺激計劃加碼放水，推動美債息上揚； 惟聯儲局主席鮑威爾發表偏鴿言論後，美滙稍回軟。紐約期金收跌0.2%，報1851.40美元。

疫情持續嚴峻，美國周四公布的上周首次申請失業救濟人數達到96.5萬，按周增加18.1萬，市場預期為78.9萬。鮑威爾表示，儲局在實現充分就業方面，還有很長的路要走 ； 如果沒有看到令人不安的通脹和失衡情況，儲局不會貿然加息，公開市場委員會（FOMC）加息時間點不會很快到來。

他稱，短期內可能會看到美國物價上漲，但一次性的物價上升並不意味着持續的通脹。如果通脹上升方式令人憂慮，聯儲局可以透過若干政策工具應對。

石油出口國組織（OPEC）發表最新月報，預期今年全球原油每日需求量將增加590萬桶，與前一月預期的增幅相同。油價上漲，紐約2月期油收報53.57美元，升1.25%，創11個月以來收市新高；布蘭特3月期油收報56.42美元，升0.64%。

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責任編輯：柯志宏