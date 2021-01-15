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李寧系非凡中國逾5億元 收購英國Clarks控股權

股樓投資 12:31 2021/01/15

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李寧(02331)同系公司非凡中國(08032)繼去年收購本地服裝零售商堡獅龍 (00592)後再次出手，以5100萬英鎊，即約5.3億元收購英國鞋履品牌Clark的大多數股權。截至中午，非凡中國收報0.65 元跌1.5%, 李寧升2%報50.15元。

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非凡中國全資附屬公司非凡中國消費品去年9月，與Lionrock Capital訂立貸款協議，公司將提供最多5400萬英鎊，資助LionRock的全資擁有公司SPV收購英國鞋履製造商、批發商及零售商Clarks的大多數已發行股權。而LionRock與Clarks去年已訂立投資協議，完成後LionRock將持有Clarks的大多數已發行股權。非凡中國擬向LionRock收購SPV已發行股權總額的51％，代價為5100萬英鎊，由於SPV本身持有Clarks的大多數已發行股權，意味非凡中國將擁有Clarks的控制性股權。集團稱收購事項一旦落實，代價將由貸款協議項下當時未償還的等額貸款抵銷。

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撰文 : 李尚毅

李寧（02331） 非凡中國（08032） 經濟

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