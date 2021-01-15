【美國制裁】小米突遭美列入黑名單　ADR曾挫14%

▲ 特朗普政府周四宣布，將小米等9間公司，列入與解放軍有關的中國企業制裁名單。 （法新社資料圖片）

路透社引述文件報道，美國特朗普政府將9間中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括手機製造商小米 （01810） ，以及飛機製造商中國商用飛機（COMAC）。

小米在美掛牌預託證券ADR急挫。本港時間凌晨2時53分，小米ADR跌幅一度超過14%，刷新12月11日以來盤中低點至18.32美元。收市跌7.5%，折算收報30.63港元，較港收市價32.65元低6.2%。

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另外7家被列入制裁黑名單的中資企業，還包括中國航空集團（National Aviation Holding）、中譯語通科技股份（Global Tone Communication Technology）、大新華航空（Grand China Air）、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技（Gowin Semiconductor）、籮筐技術公司（Luokong Technology），以及內地上市的中微公司（上交所股份代號：688012）。

報道說，這些企業將受到一項新的美國投資禁令約束，禁令要求美國投資者在今年11月11日後，不能夠再持有這些企業的股份。有華府高層官員早前說，新的行政命令確保美國保留關鍵工具，保障美國投資者免於資助中國軍事現代化。

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責任編輯：李勝君