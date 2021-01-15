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【美國制裁】小米突遭美列入黑名單　低開11%

股市 10:14 2021/01/15

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美國國防部周四（14日）宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括手機製造商小米 （01810） ，以及飛機製造商中國商用飛機（COMAC）。小米股價今早低開11%，報29元，開市成交即有15億元。

至上午10時13分，小米股價仍跌9%，報29.65元，成交已達148億元。

報道說，這些企業將受到美國投資禁令約束，禁令要求美國投資者在今年11月11日後，不能夠再持有這些企業的股份。有華府高層官員早前說，新的行政命令確保美國保留關鍵工具，保障美國投資者免於資助中國軍事現代化。

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另外7家被列入制裁黑名單的中資企業，還包括：

  • 中國航空集團（National Aviation Holding）
  • 中譯語通科技股份（Global Tone Communication Technology）
  • 大新華航空（Grand China Air）
  • 北京中關村發展投資中心
  • 廣東高雲半導體科技（Gowin Semiconductor）
  • 籮筐技術公司（Luokong Technology）
  • 中微公司（滬：688012）

在此輪出招前，截止12月4日，中國共有35家企業被美國列入「中國軍方企業」名單（名單一名單二），其後美國國務院列出71家股份屬該35家被指涉軍中資企業旗下，包括中芯  （00981）  、 中國移動  （00941）  、聯通  （00762）  、中國電信  （00728）  、 中交建  （01800）  、中鐵建  （01186）  、中車  （01766）  。

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責任編輯：李勝君

港股 小米集團－W（01810） 中美關係 特朗普 軍事 ADR 制裁 中國 北京 小米

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