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【小米股價】小米遭美列入黑名單、全日337億沽跌一成　小米：不涉中國軍方（附黑名單港股一覽）

股市 16:29 2021/01/15

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美國國防部周四（14日）宣布，將9間中國企業列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括手機製造商小米 （01810） 、飛機製造商中國商用飛機（COMAC）。小米股價今早低開11%，報29元，小米股價午後收市跌幅再擴大，一度低見28.2元，大跌14%。

小米全日收報29.3元，跌10%，成交高達337億元。

小米中午發通告指，一直堅持合法合規經營，並遵守經營地的相關法律法規，其服務和產品皆用於民用或商用。小米指，其並非中國軍方擁有、控制或關聯方，亦非美國NDAA法律下定義的中國軍方公司，將會採取合適的措施保護公司和股東的利益。

圖看美國國防部「黑名單」所涉及港股

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報道指，最新被列入涉及中國軍方的企業，將受到美國投資禁令約束，禁令要求美國投資者在今年11月11日後，不能夠再持有這些企業的股份。有華府高層官員早前說，新的行政命令確保美國保留關鍵工具，保障美國投資者免於資助中國軍事現代化。

美國務次卿：特朗普任期最後幾天料不制裁更多中國企業，騰訊、阿里巴巴股價升幅擴大，可見【下一頁】

美國商務部將中海油列入實體清單 北京天驕列入軍事終端用戶清單，可見【下一頁】

另外7家被列入制裁黑名單的中資企業，還包括：

  • 中國航空集團（National Aviation Holding）
  • 中譯語通科技股份（Global Tone Communication Technology）
  • 大新華航空（Grand China Air）
  • 北京中關村發展投資中心
  • 廣東高雲半導體科技（Gowin Semiconductor）
  • 籮筐技術公司（Luokong Technology）
  • 中微公司（滬：688012）

在此輪出招前，截止12月4日，中國共有35家企業被美國列入「中國軍方企業」名單（名單一名單二），其後美國國務院列出71家股份屬該35家被指涉軍中資企業旗下，包括中芯  （00981）  、 中國移動  （00941）  、聯通  （00762）  、中國電信  （00728）  、 中交建  （01800）  、中鐵建  （01186）  、中車  （01766）  。

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責任編輯：李勝君

港股 小米集團－W（01810） 中美關係 特朗普 軍事 ADR 制裁 中國 北京 小米

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