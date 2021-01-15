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【中美角力】美突將小米列黑名單 ADR造價曾挫14%

股市 03:14 2021/01/15

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特朗普政府周四宣布，將小米等9間公司，列入與解放軍有關的中國企業制裁名單。 （法新社資料圖片）

路透社引述文件報道，美國特朗普政府將9間中國企業，列入涉嫌與中國軍方有關聯企業的黑名單，包括手機製造商小米（01810），以及飛機製造商中國商用飛機(COMAC)。

小米在美掛牌預託證券ADR急挫。本港時間凌晨2時53分，小米ADR跌幅一度超過14%，刷新12月11日以來盤中低點至18.32美元。

另外7家被列入制裁黑名單的中資企業，還包括中國航空集團(National Aviation Holding)、中譯語通科技股份(Global Tone Communication Technology)、大新華航空(Grand China Air)、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技(Gowin Semiconductor)、籮筐技術公司(Luokong Technology)，以及內地上市的中微公司(上交所股份代號:688012)。

報道說，這些企業將受到一項新的美國投資禁令約束，禁令要求美國投資者在今年11月11日後，不能夠再持有這些企業的股份。有華府高層官員早前說，新的行政命令確保美國保留關鍵工具，保障美國投資者免於資助中國軍事現代化。

【開市9點半】中美金融角力戰火不斷　中海油落實被列入黑名單

【中美角力】騰訊阿里巴巴逃過一劫　特朗普擬擴大投資黑名單

責任編輯：李勝君

中美關係 特朗普 軍事 ADR 制裁 中國 北京 小米

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