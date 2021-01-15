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【盈富基金】中銀及BCT銀聯齊指 積極跟進盈富餘波

股市 01:11 2021/01/15

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掛鈎盈富基金的恒指MPF基金，仍跟進美資管理人變卦對成員有否的影響。（資料圖片）

盈富基金(02800)的美資管理人、道富亞洲，雖於兩天內極速轉軚，昨天恢復投資受美國制裁的禁令股，但緊貼盈富的恒指強積金(MPF)基金，包括中銀香港(02388)旗下的中銀保誠信託，以及BCT銀聯皆不約而同表示，仍跟進相關事件的餘波。

中銀保誠策略及業務渠道管理主管陳子樑昨晚(1月14日)回應本報查詢指，道富環球突轉軚，重新投資受制裁股份，此次處理出現的變動，中銀保誠信託一直密切留意事態發展，並與業界及監管機構保持溝通，同時會為旗下名為「我的強積金」計劃，當中投資恒指MPF基金的成員作出積極跟進，務求把影響減至最低。

問及單以本周一(1月11日)起過去數天，有否令中銀旗下的恒指MPF偏離参攷指標？陳子樑補充，短期內暫未出現明顯追蹤誤差。

BCT銀聯集團發言人亦說，「盈富事件」仍待解決，相關持份者正尋求最恰當的處理方法，冀保障成員的最大利益。

至於MPF專家、駿隆執行董事王玉麟昨晚亦建議，若揀了恒指MPF卻掛鈎盈富的供款人，但又看好港股的前景，不妨考慮換馬至主動式管理的港股產品，畢竟後者去年的投資回報大幅跑贏恒指產品。

而業界亦關注盈富以後會否撤換美資公司，以避免中美博弈被捲入漩渦等陰霾。

記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君

 

盈富基金（02800） 恒生指數 基金 港股 制裁 香港 中銀保誠 BCT銀聯 強積金

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