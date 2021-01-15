RCEP與中歐CAI對中國的意義

過去兩個月，中國一口氣拿下了兩份國際經貿協議，第一個是RCEP（區域全面經濟夥伴協定），第二個是中歐CAI（中歐全面投資協定），二者都是中國外交的重要勝利，打破了特朗普政府的經濟圍堵。

習近平是一個善於長遠布局之人，這兩個協定經營了都有7、8年左右矣。它們對今天的國際經貿、中港經濟有何含義？要答這些問題，我們先要明白近年的國際環境。

特朗普貿策愈改愈錯

中國經濟冒升本是可帶動世界經濟增長的好事，但可惜近年美國一些政客一直視中美博弈為零和遊戲，中國的得益便是美國的損失，所以要採取遏制中國發展的政策。奧巴馬政府仍信奉多邊主義，希望聯合其他國家去孤立中國，TPP（跨太平洋夥伴協定）便有代表性，規則由美國主導撰寫，中國被排斥在外，但這策略卻未能拖慢中國發展的速度。特朗普上台，他不喜歡奧巴馬的政策，也認為TPP沒用，所以他要改正錯誤，乾脆宣布美國退出TPP，餘下的TPP成員惟有改組為CPTPP，即在TPP前面加上全面進步兩個詞語。但特朗普的新政策卻是愈改愈錯，他要搞美國優先的單邊主義，對其他國家都是單對單，大石壓死蟹，國國都要聽他指揮。美國對其他國家的貿易戰，引致多國的反感與戒心，對中國則徹底失敗，特朗普自設的貿易指標沒有一項達標，而且是嚴重的落後，但中國一樣在創造外貿順差新高，在新冠疫情中也是唯一一個GDP有正增長的大國。

特朗普外貿政策的失敗，本是經濟學家一早已經預料到之事，我過去幾年也多番撰文指出。在國際上，不能假設他的霸凌主義毫無後果，美國退出TPP，不但使其他國家對美國的承諾起了戒心，也留下了政治空間促使亞太國家另謀出路。既然美國靠不住，而且她只顧自己利益，欺壓別人，那麼亞太區的一些國家自組另一自由貿易協議自然順理成章。以前奧巴馬搞合縱，中國後來也可搞連橫，但合縱連橫也須看看是否符合各國的利益。中國是世界130個國家的最大貿易國，只有70個不是，從經濟利益角度看，很多國家都會希望與中國締定貿易協定。澳洲、日本、南韓等國雖與美國是盟國，但為自身利益，也理會不了美國，乾脆都加入了RCEP。

在亞太區建立一個大型的自由貿易區，美國竟然缺席，這是很奇怪的，但這也反映美國影響力在亞太區的衰落。同樣情況也在歐洲出現。歐盟每半年輪流換一個主席國，2020年下半年德國輪任，默克爾大力催谷中歐CAI，要趕在年底前拍板。這個時機選得很巧妙，去年年底正是美國權力青黃不接之時，特朗普失去總統寶座，整副精神放在如何奪回權力之上，拜登則未上任，法例上不容許他干涉外交，歐盟正想快點把生米煮成熟飯，不理美國的反對，早日與中國達成協定。

美國更難阻中國發展

除了外交利益外，中國從這兩個協定中也可得到實質的經濟利益。RCEP成員國除了東盟10國外，尚有中國、日本、南韓、澳洲、新西蘭，其總GDP是世界30%，人口也是世界30%，是世界最大的經濟貿易體。各國同意，9成的關稅會歸零，其餘的10年內逐步削減。光是這個RCEP，已等於把中國的本土市場擴充了90%，大大有利於中國新制定的「雙循環」國策。根據此國策，中國以發展國內的商品交易為主，但不放棄並努力擴大國際貿易。有了RCEP，美國想在經濟上孤立中國，到頭來可能是孤立了自己。中歐CAI也可作如是觀。我們甚至可預期，中國不單要與歐洲簽訂投資協定，使雙方的相互投資更廣泛，而且還會商討中歐間的自由貿易協議。此外，中國也必然希望填補CPTPP美國離開後空出來的位置，到成功之日，中國便是在亞太區、歐洲、美洲（美國除外）、一帶一路國家，全都有了緊密的自由貿易區，布局便可完結，美國更難阻礙中國的發展了。

香港在RCEP有沒有角色？香港顯然也想加入成為成員國，中國亦大力支持。這有何好處？這15個國家的貿易額會顯著增加，香港作為轉口港，可分一杯羹。RCEP區內貿易會因關稅減少而有所改變，生產基地也可能有變，新的物流業供應鏈會出現，香港的核心技能也包括供應鏈的管理，這也是香港的機遇之一。國際貿易背後有金融業支撑，這方面對港當然是有利了。不過，香港也不是沒有競爭者，例如中國與東盟的貿易很多都是通過廣西的幾個貨櫃碼頭進行，不一定會來香港的。將來香港能否好好利用RCEP的機遇，我們也只能拭目以待。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

▲ 中歐CAI簽訂後，中國與歐洲的相互投資勢更廣泛。（新華社資料圖片）