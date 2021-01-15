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【美股焦點】Beyond Meat與Taco Bell合作推素食產品　股價漲逾8%

股市 01:06 2021/01/15

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Beyond Meat將與Taco Bell合作推出素食代替品。

百勝集團（美︰YUM）旗下墨西哥菜連鎖快餐店塔可鐘（Taco Bell）宣布，與人造肉公司Beyond Meat（美︰BYＮD）合作，研發一種基於植物的素食蛋白質產品，明年開始測試。這次亦是Taco Bell首次宣布有關提人造肉產品的布局。Beyond Meat股價升逾8%，報135.6美元。

由於疫情令外賣人數增加，Taco Bell早前在餐牌中削減了8款非肉類食品選項，以幫助簡化食品製作流程。雖然餐牌上仍然有30多種無肉食材可供選擇，但減餐單舉動引起素食主義者的不滿。

Taco Bell全球食品創新總監Liz Matthews表示，知道顧客中對刪除削減了非肉類食品選項的觀點，但是必須這樣做，以確保員工團隊擁有最好的體驗。Taco Bell計劃在今年測試使用Beyond Meat素食替代品製成的食品。

Beyond Meat早前亦宣布，與多家美國知名餐廳達成合作協議，供應Beyond Meat的人造肉產品，包括紐約的Gregorys Coffee，達拉斯的Love Burger Shack，舊金山的Craftsman＆Wolves和華盛頓的PLNT Burger。

相關文章︰【人造肉市場】Beyond Meat 在中國推人造豬肉產品　與5餐廳合作

【美股焦點】Beyond Meat股價挫18%　上季盈轉虧+麥當勞擬推新素食漢堡

編輯︰侯景成

美股 人造肉（Beyond Meat，美：BYND） Beyond 蛋白質 墨西哥 美國 素食 快餐店

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