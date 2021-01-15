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【筍價租樓】外區客鍾情屯門居屋夠近家人 一炮過預繳全年租金 每月僅9千  變相慳左成個月租

股樓投資 10:00 2021/01/15

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距離農曆新年仍餘下約一個月的時間，不少業主不想單位「吉」過年，寧願租金收「平些少」，也希望盡快將單位租出，租客也把握機會找平租盤。最近一名外區客向業主繳付全年租金，即獲減租每月1,000元，成功以每月9,000元租住屯門翠寧花園兩房單位。

【樓市現象】港島租客去東涌探朋友 被美景吸引即愛上呢區 680萬購映灣園2房做業主，詳見【下一頁
 

祥益地產高級分行經理林英傑表示，日前分行促成一宗屯門翠寧花園的租賃成交個案，成交單位為1座低層J室，實用面積484呎，兩房一廳。日前獲外區客垂青，該租客鍾情單位鄰近家人居住地方，方便照應，加上內籠企理，遂便決定預繳一年租金，業主亦即時減租1,000元，單位終以月租9000元獲租，以實用面積計算呎租18.6元。按此計算，是次租客每月租金獲減1,000元，即是全年慳了1.2萬元的租金，所慳租金足夠繳付一個月的租金，變相慳租一個月。

 

【專家看樓市】美聯黃建業：8大利好因素齊現 樓價將現「小V型反彈」 最少升5% 直撲歷史新高，詳見【下一頁

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林氏續稱，如以同類型單位銀行估值約467.5萬作計算，該單位的租金回報率達2.3厘。
 
位於屯門豐安街2號的翠寧花園，屬於私人參建的居屋項目，樓齡已約26年，提供2,100伙，主打2房開則。樓齡而言不算新，但由於屋苑地點鄰近兆麟苑和兆安苑，距離輕鐵兆麟站步程約2分鐘，交通配套不俗。

【樓市故事】為求大家住近啲 乖女出錢買愉景新城單位比媽媽 業主即減24萬，詳見【下一頁

 

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記者：陳詠妍

居屋 成交 農曆新年 屯門 翠寧花園

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