【開市9點半】中美金融角力戰火不斷　中海油落實被列入黑名單

（1）中美金融戰層面又再擴闊，最新中海油 （00883） 被列入實體清單。美國商務部更指，中海油涉及協助中國政府恐嚇（intimidate）在南海地區的鄰國。後市留意機構投資者會否進一步沽售中海油，並拖累中海油股價。

即睇開市9點半重點：

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（2）部分國企具政治風險，新股市場吸引力似乎更為彰顯。如果投資者錯過了今日上市的醫渡科技 （新上市編號：02158） 亦不用太擔心，消息人士表示，賽生藥業、貝康醫療及微創心通已通過上市聆訊。

【新股IPO】錯過醫渡科技不要緊 3隻生物科技股已通過上市聆訊、將展開上市前路演

（3）醫渡科技今日正式掛牌，其於富途的暗盤收報58.65元，升123%，較招股價26.3元，一手（100股）不計手續費，帳面賺3235元。

【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍 一手帳面約賺3200元（不斷更新）

（4）除了醫渡科技，網上車市 （新上市編號：01490） 及稻草熊娛樂 （新上市編號：02125） 之暗盤表現亦佳。前者在富途之暗盤最高見2.1元，較招股價1.23元高約70.7%。

【新股IPO】網上車市漲4成一手帳面賺約2000元 稻草熊轉升一手帳面賺約1800元

（5）焦點新股愈來愈多，Bilibili嗶哩嗶哩B站（美：BILI）預計第一季回港第二上市。大和報告指，B站今年回歸香港第二上市、業務有大動作等多個催化劑仍能夠推動其股價向上，重申「買入」評級，目標價150美元。

【美股焦點】大和唱好嗶哩嗶哩Bilibili來港二次上市 美股上望150美元、估值勢必超越快手

（6）新股暢旺同時，恒指近來亦重返28000點大關。事實上，藍籌股友邦 （01299） 在大市上升之際，亦重返了100元大關。星展上調友邦目標價3成至120元，預期友邦未來10年的新業務價值將會錄得5倍增長。

【友邦股價】星展升友邦目標價至120元 形容「原預測太保守」

（7）騰訊 （00700） 昨全日急升5.6%，突破600元大關以高位629.5元收市，摩根士丹利表示，騰訊業務多元，基本面具韌性，監管、競爭憂慮對騰訊的影響亦相對較小，予騰訊目標價650元，評級「增持」。

【騰訊股價】騰訊突破600元逼近歷史高位 大摩料遊戲、廣告有催化劑看650元

（8）內地去年底的出口數據勝預期，總值更創歷史新高，市場解讀為有關方面暫毋懼人民幣升勢過急礙出口，令人幣保持穩中緩升。專家建議，現造一個月短期人民幣定期存款較划算，皆因有兩大好處。

【人民幣定期存款】一個月人民幣存息最高4.88厘 傳統銀行無視虛銀減息

（9）Facebook（美：FB）旗下通訊應用程式WhatsApp自宣布更改私隱政策後，觸發社交移民潮，大量用家由Facebook轉場至Mewe。到底用家在Facebook可如何備份、保存回憶？

【社交移民潮】一文看清MeWe新手必學5大功能！Facebook備份要點做？

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。