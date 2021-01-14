【零售寒冬】六福集團上季同店銷售跌幅收窄至29% 內地同店銷售轉跌為升

▲ 六福集團上季同店銷售改善，跌幅由上一季的55%收窄至29%。

六福 （00590） 披露截至12月底財年第三季銷售表現，集團整體同店銷售按年跌29%，但跌幅較第二財季的55%收窄。六福指，內地市場因疫情受控情況較佳，同店銷售於季內轉跌為升，電子商務業務的銷售成績亮麗。此外，澳門市場陸續放寬的通關措施，亦有助收窄銷售跌幅。

六福今日收報17.98元，跌1.8%，成交522萬元，最新市值106億元。

周大福上季零售值增長17%，內地大增26%、港澳跌幅收窄，詳情請按【下一頁】

六福上季港澳同店銷售按年跌35%，黃金產品及定價首飾產品的同店銷售分別跌32%及40%，跌幅相對上一季度大幅收窄。澳門市場由於逐步通關，同店銷售跌幅由80%改善至第三季的約20%。香港市場的同店銷售跌幅亦從50%改善至第三季的40%。另外，香港及澳門市場於季內的零售銷售額按年計約有40%跌幅。

內地市場則得益零售氣氛恢復，逐步下降的金價亦有助銷情，內地自營店於上季同店銷售增長為4%，其黃金產品同店銷售增長分別為11%，定價首飾產品則跌11%。佔當地店舖總數約96%的品牌店於季內的同店銷售亦錄得與自營店相若升幅。

截至去年底，六福在全球共有2,322間店鋪。

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編輯：陳健婷