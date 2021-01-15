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【美國制裁】美國商務部將中海油列入實體清單　商務部﹕破壞全球產業鏈供應鏈穩定

股市 21:49 2021/01/15

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中海油遭美國列入實體清單。

美國商務部工業和安全局（BIS）宣布，將中海油 （00883） 列入實體體清單，並將北京天驕列入軍事終端用戶清單。商務部稱，這兩家企業均威脅美國的國家安全。其中，中海油涉及協助中國政府恐嚇（intimidate）在南海地區的鄰國；而北京天驕則涉及協助中國軍方研發、生產或維護軍用設備。

中海油周五開市低開跌約2%，其後午後一度倒升，下午收市報8.09元，跌1.1%。

中國商務部發言人回應指，美國泛化國家安全，「羅織各種借口」，濫用出口管制等措施打壓中國企業，破壞全球產業供應鏈穩定和安全。中國敦促美國糾正之前一系列錯誤的做法，並多做有利於中美兩國經貿合作的事。

小米突遭美列入黑名單 低開11%，可見【美國制裁】

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）則表示，中國在南海的「魯莽及好戰的行動」，以及為軍事化目的而積極獲取敏感知識產權和技術的努力，對美國國家安全和國際社會的安全構成了威脅。而中海油「作為欺凌者」（acts a bully ），協助解放軍恐嚇鄰國。

企業被列入實體名單後，美國出口商必須申請許可證才能向該公司銷售產品，同時限制了企業獲得某些美國技術的能力。

至於軍事終端用戶清單上的企業，則在獲取指定物品方面受到限制。出口商、再出口商和轉讓商向軍事終端用戶清單上的實體出口、再出口或轉讓指定物品時需要許可證。

（第二版新增﹕商務部回應）

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編輯︰侯景成

港股 中國海洋石油（00883） 軍事 制裁 中國 北京 南中國海 美國 恐嚇

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