【美國制裁】美國商務部將中海油列入實體清單　中海油先跌後回穩

▲ 中海油遭美國列入實體清單。

美國商務部工業和安全局（BIS）宣布，將中海油 （00883） 列入實體體清單，並將北京天驕列入軍事終端用戶清單。商務部稱，這兩家企業均威脅美國的國家安全。其中，中海油涉及協助中國政府恐嚇（intimidate）在南海地區的鄰國；而北京天驕則涉及協助中國軍方研發、生產或維護軍用設備。

中海油周五開市低開跌約2%，其後一度倒升，最新股價報8.17元，跌0.1%，成交9.6億元。

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美國商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）表示，中國在南海的「魯莽及好戰的行動」，以及為軍事化目的而積極獲取敏感知識產權和技術的努力，對美國國家安全和國際社會的安全構成了威脅。而中海油「作為欺凌者」（ acts a bully ），協助解放軍恐嚇鄰國。

企業被列入實體名單後，美國出口商必須申請許可證才能向該公司銷售產品，同時限制了企業獲得某些美國技術的能力。

至於軍事終端用戶清單上的企業，則在獲取指定物品方面受到限制。出口商、再出口商和轉讓商向軍事終端用戶清單上的實體出口、再出口或轉讓指定物品時需要許可證。

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編輯︰侯景成