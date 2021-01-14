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【李寧收購】李寧旗下非凡中國入主英國品牌Clarks 斥資5.4億購大多數股權

Hot Talk 22:50 2021/01/14

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李寧旗下非凡中國入主英國百年鞋履品牌Clarks。

李寧家族控制的非凡中國 （08032） 去年收購堡獅龍Bossini （00592） 後，再以5100萬英鎊（約5.39億港元）收購英國鞋履品牌Clark大多數股權。非凡中國今日收報0.66元，升3.1%，成交259萬元，最新市值近63億元。

非凡中國去年9月與Lion Rock訂立貸款協議，同意向LionRock提供最多5400萬元英鎊的貸款，用於資助LionRock旗下SPV收購英國鞋履製造商、批發商及零售商Clarks的大多數已發行股權。

去年10月16日，LionRock與Clarks訂立投資協議，LionRock同意收購Clark的大多數已發行股權。非凡中國與LionRock進行討論，擬透過收購SPV已發行股權總額的51%收購Clark的大多數已發行股權，代價約5100英鎊，收購事項一旦落實，代價將由貸款協議項下當時未償還的等額貸款抵銷。

事實上去年外媒已報道，李寧擔任董事長的私募基金LionRock正式入主Clarks，涉資1億英鎊（約10億港元）。Clarks與LionRock達成協議，Clarks不會關閉任何分店，也不會裁員。

外媒早前稱李寧旗下私募基金購Clarks股份，涉資10億元，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷

港股 李寧 非凡中國（08032）

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