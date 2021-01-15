  • 17°C
香港時間 : 2021115日 (五) 10:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【瑞銀研究】中美關係局勢未定 兩國企業如何重整生產部署？

宏觀解讀 10:00 2021/01/15

分享：

在中美關係不明朗的環境下，跨國企業紛紛重整生產部署。

拜登即將上任美國總統，為中美關係掀開新一頁序幕。特朗普執政期間，曾徹底扭轉中美貿易關係，多次對華加徵關稅，對環球政經佈局影響深遠。中美貿易戰更被視為貿易保護主義抬頭的先兆，打破自2000年代起，全球化（Globalization）注定促進各國經貿關係進一步融合的說法。站在風高浪尖上，2021年到底是去全球化（De-globalization）的先兆，還是全球化趨勢正在進行結構性調整？瑞銀投資銀行全球研究部UBS Evidence Lab就有關議題曾收集一系列數據，從細節中拼湊大局。

兩國企業已重整生產供應鏈部署  

該行發現，在中美關係不明朗的環境下，跨國企業紛紛重整生產部署。據研究結果所示，2020年有近6成在外的美國企業選擇遷回美國生產。中國廠商方面，有42%中國企業曾表示，他們已計劃、或已經把生產基地從中國遷移到其他國家。其中，台灣和南韓均為熱門之選。

以行業劃分，在2020年第三季選擇遷回美國生產的公司中，與醫療版塊相關的公司增幅最大，其次為消費行業。

除了遷移生產基地外，逾5成的中國企業表示，為應對貿易戰及新冠疫情所帶來的影響，他們已由原本的海外供應商轉用本地原材料供應商，並加大與本地供應商合作的數量。

此外，其中一項調查顯示，近一半在中國企業從事行政級別的受訪者認為，不論拜登抑或特朗普上場，中美貿易關係將持續轉差，兩國將對貿易實施更多管制措施。

拜登稱上任後不會馬上取消對華額外關稅，詳情可看﹕【下一頁】

分析指上年已有回暖跡象

儘管部分受訪者對中美貿易關係展望負面，UBS Evidence Lab 總監Jeremy Brunelli卻表示，現時要論斷未來形勢如何，仍為時太早。

值得注意的是，UBS Evidence Lab研究中美港口的貨船往來作為參考兩地貿易關係的指標，該行發現，早在2020年春季時，往來中國和美國的貨船載重噸位（MDWT）已彈升至接近2018年3月時的水平。

相關文章﹕

【2021展望】大和：疫苗提供樂觀預期升中國今年經濟增長預測至7.5%　中美不明朗因素仍多

【美國大選】拜登勝出對華態度軟化?　總商會梁兆基：中美關係俱難修復

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯﹕賴奕羚

經濟 投資銀行 全球化 貿易戰 貿易 中美關係 拜登 特朗普 瑞銀 關稅

上一篇文章

【美國制裁】美國商務部將中海油列入實體清單　中海油先跌後回穩

下一篇文章

【內銀業績】招行去年盈利增4.8%、股價破頂升逾6%　郵儲行爆升15%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158機構暗盤漲154%　一手帳面賺4070元
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158錄117萬人認購、超工行中行　超額認購1632倍一手中籤率20% （附分配結果）
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【新股IPO】醫渡科技2158暗盤收市升逾1.2倍　一手帳面約賺3200元（不斷更新）
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【中移動941】被美國制裁的中移動為何急升？　連對冲基金都要入場
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【新股IPO】醫渡科技2158追揸沽攻略　投資界料約有一倍升幅
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇
【社交移民潮】Signal爆紅、創辦人當年黯然離開WhatsApp　今日完美復仇