【瑞銀研究】中美關係局勢未定 兩國企業如何重整生產部署？

▲ 在中美關係不明朗的環境下，跨國企業紛紛重整生產部署。

拜登即將上任美國總統，為中美關係掀開新一頁序幕。特朗普執政期間，曾徹底扭轉中美貿易關係，多次對華加徵關稅，對環球政經佈局影響深遠。中美貿易戰更被視為貿易保護主義抬頭的先兆，打破自2000年代起，全球化（Globalization）注定促進各國經貿關係進一步融合的說法。站在風高浪尖上，2021年到底是去全球化（De-globalization）的先兆，還是全球化趨勢正在進行結構性調整？瑞銀投資銀行全球研究部UBS Evidence Lab就有關議題曾收集一系列數據，從細節中拼湊大局。

兩國企業已重整生產供應鏈部署

該行發現，在中美關係不明朗的環境下，跨國企業紛紛重整生產部署。據研究結果所示，2020年有近6成在外的美國企業選擇遷回美國生產。中國廠商方面，有42%中國企業曾表示，他們已計劃、或已經把生產基地從中國遷移到其他國家。其中，台灣和南韓均為熱門之選。

以行業劃分，在2020年第三季選擇遷回美國生產的公司中，與醫療版塊相關的公司增幅最大，其次為消費行業。

除了遷移生產基地外，逾5成的中國企業表示，為應對貿易戰及新冠疫情所帶來的影響，他們已由原本的海外供應商轉用本地原材料供應商，並加大與本地供應商合作的數量。

此外，其中一項調查顯示，近一半在中國企業從事行政級別的受訪者認為，不論拜登抑或特朗普上場，中美貿易關係將持續轉差，兩國將對貿易實施更多管制措施。

拜登稱上任後不會馬上取消對華額外關稅，詳情可看﹕【下一頁】

分析指上年已有回暖跡象

儘管部分受訪者對中美貿易關係展望負面，UBS Evidence Lab 總監Jeremy Brunelli卻表示，現時要論斷未來形勢如何，仍為時太早。

值得注意的是，UBS Evidence Lab研究中美港口的貨船往來作為參考兩地貿易關係的指標，該行發現，早在2020年春季時，往來中國和美國的貨船載重噸位（MDWT）已彈升至接近2018年3月時的水平。

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編輯﹕賴奕羚