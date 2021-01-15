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【寵物移民】寵物移動需求增　Pet Holidays快速轉型　以人竉旅遊經驗助動物移民（有片）

商業 09:00 2021/01/15

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新冠疫情已超過1年，嚴重影響香港的旅遊業， 專攻寵物旅遊的Pet Holidays也不能獨善其身，其創辦人梁文韵坦言，去年原定出發的8個人寵旅行團，全部延期，幸好已報名的客人均沒有要求退款。

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旅遊生意全停頓，但香港去年出現另一商機，就是寵物移民。據Google Trends上的顯示，去年5月日開始，香港地區「寵物移民」關鍵字的搜尋量明顯上升。

對Pet Holidays來說，此業務的收入正好彌補寵物旅遊範疇上的缺口。再者，該公司產品定位上與市場存在差異化，會為兔、蜘蛛、鸚鵡及龍貓等另類寵物辦理移民服務，也成功吸引了一批新客戶，上述種種因素也有助維持穩定收入。

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雖然疫情未有消散跡象，但展望未來，她寄望來年能夠降低各方面的綜合成本，從而令寵物旅遊產品更平民化，更多寵主可受惠；也希望旅遊業及寵物業能「異業合作」，透過資源整合創造高附加價值的產品及體驗。

編輯：梁巧恩

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