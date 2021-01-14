【新冠疫苗】料最快2月首批到港 4個途徑接種 選疫苗先揀地方

疫苗何時到港？公務員事務局局長聶德權於周三（13日）表示，現時政府訂購三款疫苗，包括復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗、牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的疫苗及內地科興疫苗，預計復星與德國藥廠BioNTech合作的疫苗最快於2月到港。

由於不同疫苗的運輸及儲存方法不同，例如復星與德國藥廠BioNTech合作研發的疫苗，要儲存在負70度的環境，要在擁有負70度雪櫃如醫院才能用到。科興疫苗放到2至8度的環境就只可保存數日，這種疫苗統一在社區疫苗接種中心處理。預計第二季尾可到港、由阿斯利康及牛津大學合作研發的疫苗，則可透過私家醫院或診所為巿民接種。因此巿民選擇接種那一種疫苗，前往什麼地方接種時已決定。

政府將安排4種途徑為巿民接種疫苗：

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責任編輯：鄭靜珊