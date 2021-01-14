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【第四波疫情】葵涌公屋同座向3戶6人確診 港大袁國勇：疑垂直傳播

環球政經 22:01 2021/01/14

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本地第四波疫情仍然持續，每日新增確診雖然正減少，但依然維持雙位數，近一周更出現多個染疫群組，當中有疫廈群組，如佐敦新填地街20至26號共4幢舊樓，至今周四 （14日）累計已超過20人確診，現時該四幢大廈已列為強制檢疫大廈，大廈居民亦需搬往指定酒店進行隔離，至周三（13日）已安排50名上址居民撤離。據悉，該四幢大廈是相通，有共用設施，大廈內有不少劏房，渠管被大量改動，傳播病毒風險。

此外，葵涌石蔭邨仁石樓懷疑出席垂直傳播，該大廈在3日內已有來自3個單位6宗確診，該3個單位均屬同一座向的09室。港大微生物學系講座教授袁國勇於周四（14日）前往視察後，表示渠管情況不理想，甚至有渠管長出野草，顯示渠管已出現滲漏，恐釀垂直傳毒。現時仁石樓全棟09室所有居民撤離往檢疫，而其他居民則要強制檢測。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

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