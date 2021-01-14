【新股IPO】稻草熊娛樂2125暗盤一度破底後急漲 收市升36% 一手帳面賺2120元

稻草熊娛樂（新上市編號：02125）明日掛牌，其上市前暗盤如過山車般一度跌穿招股價，及後卻倒升，若在穿底時撈底的投資者定必笑逐顏開。根據輝立交易平台顯示，稻草熊娛樂暗盤高開7.1%報6.3元，最高曾見8.05元，較招股價5.88升約40%，惟低位則跌近13%報5.12元；暗盤收市報８元，升36%；以每手1000股計，一手帳面賺2,120元。

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稻草熊是內地主要劇集製片商及發行商，涵蓋電視劇及網劇投資、開發、製作及發行。該股公開發售部份錄超購402.54倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%，一手中籤率為6%；聯席保薦人及聯席代表為招商證券國際及中信建投國際。

根據弗若斯特沙利文報告，按2019年首輪播映電視劇數目計，稻草熊於內地所有劇集製片商及發行商中排名第四，市場份額6%。集資所得主要用於劇集製作及潛在投資或併購等。

是次上市引入了Snow Lake基金及賬戶、Origin Flair及Vipshop三名基石投資者，合共認購6,615.5萬股。

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記者：張以正