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【國際油價】OPEC對石油市場需求預測維持不變 稱油市仍充滿不明朗因素

宏觀解讀 22:41 2021/01/14

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石油輸出國組織（OPEC）周四（14日）表示，對全球石油市場需求預測維持不變。

石油輸出國組織（OPEC）周四（14日）表示，對今年全球石油市場需求預測維持不變，預料今年石油需求將增長590萬桶/日，至9590萬桶/日。

截至周四晚上10時，紐約期油微跌0.9%，現報52.4美元，倫敦布蘭特期油跌1%，報55.45美元。

石油輸出國組織及俄羅斯等盟友從今年1月起開始減產，詳情可看﹕【下一頁】

OPEC發言人表示，儘管新冠疫苗現世為市場帶來樂觀氣氛，但現時油市仍有許多不明朗因素。近日中國及歐洲部分國家收緊疫情管制措施，石油市場需求將視乎其他國家防疫措施控制成效如何、防疫措施的時長、以及疫情對消費者習慣的影響。

石油經紀商PVM Oil Associates高級分析師Tamas Vargas稱，現時油價只是被市場期望所驅動，根本未能反映現實。

除了OPEC外，其他機構亦有對油市發表展望。國際能源機構（IEA）、美國能源資訊管理局（US Energy Information Administration ）近日下調今年石油市場需求預測。

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編輯﹕賴奕羚

疫情 石油輸出國組織 石油 布蘭特期油 紐約期油

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