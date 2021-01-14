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【太空網絡】馬斯克旗下SpaceX星鏈衛星網絡服務擬進駐英國　月費89英鎊

股市 21:16 2021/01/14

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SpaceX的星鏈衛星網絡服務進軍英國。

特斯拉Tesla（美︰TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）太空探索技術公司SpaceX的星鏈（Starlink）衛星網絡服務，已獲英國通訊辦公室（Ofcom）批准，開始進軍英國市場。Starlink可以開始在英國銷售衛星天和其他通訊設備，以便人們可以接收Starlink衛星網絡發出的信號。

英國通訊辦公室證實，SpaceX低地球軌道（LEO）衛星寬頻服務Starlink去年底獲得英國安裝用戶終端的牌照。Starlink目前主要專注於互聯網訊號不穩定、甚至沒有訊號的農村地區，自去年10月以來，其已一直在美國和加拿大的邀請用家試用其服務。外媒報道稱，Starlink將會在英國在農村地區安裝數千個衛星天綫。

女股神Cathie Wood旗下基金公司擬推出太空探索ETF，見【下一頁】

SpaceX 還成立名為「Starlink Internet Services」的實體公司，並啟動農村寬頻服務有限測試。數周前，SpaceX 開始向英國選定的試用申請者寄發測試邀請。SpaceX早前表示，Starlink英國每月費用為89英鎊，設備套裝費用為439英鎊。相比之下，Starlink美國定價為每月99美元，同時用戶需支付499美元購買相關設備，包含終端接收設備、腳架和Wi-Fi路由器。

相關文章︰【比特幣狂想曲】SpaceX在火星不會承認地球政府權力　Elon Musk認同火星經濟可透過加密貨幣運行

【Tesla同系】SpaceX傳尋融資、估值倍增　馬斯克否認（第二版）

編輯︰侯景成

寬頻 Wi－Fi 美元 英國 加拿大 美國 SpaceX Tesla

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