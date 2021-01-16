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【酒遍世界@iM網欄】白酒之鄉 阿爾薩斯

名人薈萃 11:24 2021/01/16

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喜歡喝白葡萄酒的朋友，普遍都喜歡重果香味，同時在口裡帶酸酸的味道，再加上冷凍的口感，於夏天飲用時必然令人感到爽快。在法國東北部地區，著名為白酒之鄉的阿爾薩斯，生產出不同風格的白葡萄酒，令白酒愛好者得到更多的選擇。

阿爾薩斯區在戰爭時代都曾經被法國及德國佔領，因此擁有著兩國的風土文化。雖然現時這塊領土屬於法國，但遺留著多個屬於德國名字的村鎮，德語命名的葡萄品種，甚至德國酒專用的Flûte Alsacienne - 直譯為長笛的葡萄酒瓶。

擁有超出50個特級葡萄園 (Grand Cru) 這個酒區山丘特別多。雖然氣溫較涼，但種在山坡上的葡萄都得到足夠的陽光來吸收養份。而出產的8款單一葡萄的葡萄酒，7款為白葡萄酒，只有1款屬於紅葡萄酒的黑皮諾。白葡萄裡面較為人認知的是雷司令Riesling, 瓊瑤漿Gewurztraminer及灰皮諾Pinot Gris。

雷司令在德國酒界中，屬於釀甜葡萄酒的葡萄品種，而在阿爾薩斯區裡，卻釀出乾白的比例較多。這款葡萄的花香味甚為出眾，猶如香水的濃郁香味。在木桶裡能陳釀的時間比較長，所以口感非常濃厚，同時酸性能達到甚高。

聞出來便立刻感覺到是甜酒的瓊瑤漿，屬於香味突出的葡萄品種；玫瑰，荔枝，蜜瓜都屬於糖份相當高的香味。確實，釀酒師經常運用富貴菌或晚收的方法來釀出這款葡萄的特性。但事實上，甜酒市場並不暢銷，因此在阿爾薩斯區裡的三十多個特級葡萄園，也存在多於一半的乾白瓊瑤漿。

說到美食方面，阿爾薩斯最著名的食物，竟然是跟德國菜裡的腸仔酸菜非常接近的酸菜醃肉－CHOUCROUTE。另一款名菜就是火焰薄餅 － FLAMMEKUCHEN。總而言之，菜色並不特別名貴。


阿爾薩斯區的村鎮大多數保留著德國的文化，用色繽紛，例如小村鎮RIQUEWIHR，雖然只是一條大街，旁邊的屋卻非常有特色。有機會到法國旅行的朋友，可以考慮探索這個區，感受一下當地的風味。

 

作者_Apple Cheung（張嘉盈）簡介：

活躍於葡萄酒界的導師及評審。熱愛探討世界各地葡萄酒文化。能用流利的英，法，西班牙語言交流，深入體會釀酒過程中的藝術，與愛喝酒的人發掘新資訊，帶給不喝酒的人新觀點，享受品嚐，購買及投資葡萄酒的奧秘。

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撰文 : Apple Cheung（張嘉盈）

欄名 : 酒遍世界

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