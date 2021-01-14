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Tesla被要求收回15.8萬輛Model S及X 觸控螢幕故障 或構成行車危險

環球政經 21:39 2021/01/14

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美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）日前要求電動車製造商Tesla回收5.8萬輛控制組件有瑕疵的Model S和ModelX，據悉有問題組件為觸控式螢幕，或會導致行車出現危險，因此勒令回收。雖然Tesla已針對問題更新軟件，但局方認為並不足夠，下令Tesla回收。 信中提到當局收到超過1.2萬名車主相關的投訴。

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路透報道指，NHTSA已正式致函通知Tesla回收有關車輛，事件對該管理局來說屬於罕有例子，當局要求Tesla回收2012至2018年生產的Model S，以及2016至2018年生產的Model X。Tesla必須在本月27日前回應NHTSA，若不同意，則需要提供詳細的合理解釋。

取代Whatsapp? Tesla Elon Musk呼籲用戶轉用Signal：【下一頁

根據當局的致函內容，上述兩款汽車的中心觸控式螢幕或因媒體控制處理器（Media Control Unit）出現故障，變成全黑色，天氣控制功能及鏡頭功能或無法正常使用，這意味車主同時無法看不後照鏡和倒車影像。故障或同時令Autopilot 自動輔助駕駛功能無法使用，如果司機啟動該功能而未有察覺故障，將構成嚴重意外。

Tesla暫未對事件作出回應，但須在1月27日前答覆NHTSA，若Tesla不同意這項要求，須就這項決定對NHTSA提供完整說明。

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責任編輯：翁嘉陽

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