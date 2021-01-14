【新股IPO】快手已成功闖關 趕農曆新年前上市 傳集資390億元

消息指，內地短視頻平台快手已於周四（14日）成功闖關，通過港交所上市訊，計劃集資50億美元（約387.7億港元），最快下星期評估需求，目標爭取達500億美元（約3,877億港元）估值。按照上市流程，快手應該最快在本月底路演，並於春節前掛牌，市場預計時間為2月5日左右。不過快手對消息不予置評。

延伸閱讀：網上車市1490超購近1,274倍 一手中籤率0.43% 暗盤最多曾升70%

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

快手在上市前投資者包括騰訊（00700）、紅杉資本、百度、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資，目前持有快手21.57%股份，為快手最大的機構股東。

截至2020年上半年，快手的收入來源主要來自兩大業務直播收入和綫上營銷，其中直播收入佔整體的68.5%；而綫上營銷則佔28.3%。據初步招股資料顯示，快手中國的手機程式及小程序平均日活躍用戶達3.02億，平均月活躍用戶7.76億，電商交易總額達1,096億元人民幣；其中有2,000萬人在快手獲得收入。

延伸閱讀：醫渡科技2158公開超購近1,633倍及上限定價 一手中籤率20% 暗盤開市升逾倍

▼ 點擊圖片放大 +2

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正