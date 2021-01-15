瑞士百達對2021經濟展望樂觀　推薦高收益債籲投資者留意加密貨幣

投資服務公司瑞士百達（Pictet）預測2021年全球經濟在經過新冠疫情的打擊後會逐漸回復，集團亦對未來市場保持樂觀。

瑞士百達財富管理投資總監César Pérez Ruiz認為債券投資者本年應把重點放在新興市場的高收益債券上，指雖然這些債券的資產類別風險較公債或國債要高，但它們的回報率卻十分吸引。與此同時，Ruiz指加密貨幣如Bitcoin將會是大勢所趨，呼籲投資者多加留意這方面的消息。

瑞士百達財富管理資產配置及宏觀經濟研究部主管Christophe Donay表示，全球GDP有望在2021年第三季恢復至2019年水平。「2021年全球GDP有望增長5.6%，樂觀地看可能有6.3%，但怎樣也不會差過4.7%。」他指出中國作為從新冠疫情最快恢復的重要經濟體，2021年的GDP增長率會達到9.3%，並預測中國GDP在2020及2021年均比前一年上升，他對中國經濟強勁復甦十分樂觀。「中國的經濟基本已回到2019年第四季的水平，比其他國家要快得多。」Donay特別提及中國的汽車製造業，指其已達到疫情前的生產數量。

Donay同時提到美國2021年GDP將會上升4.7%，比歐洲的4.3%好一點。「美國候任總統拜登（Joe Biden）的振興2萬億美元振興經濟計劃是美國經濟的救命稻草。」他預料各國政府均會出現美國般的救市計劃。對於中美關係對經濟的影響，他認為拜登上台雖然不會令情況大幅改善，但至少不會加劇。

「現時最重要的是人們加緊接種疫苗並形成群體免疫，否則人們不會出外消費，並把財產儲起，這樣無法振興經濟。」Donay指各國的疫苗接種計劃進度緩慢，預計會拖慢經濟復甦速度。

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