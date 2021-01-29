【BNO】中國拒絕承認BNO　美銀：BNO移民潮可致港走資2800億元

▲ 美銀預計，新一波移民潮將使走資金額高達2800億港元。

英國政府最新宣布，31日（周日）起，開放讓持英國國民（海外）護照（BNO）的香港人申請BNO居留簽證，中國外交部最新表示，當日起不再承認BNO護照作為旅行證件和身份證明。

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此前，英國內政部估算，5年內將有約32萬港人，申請BNO移民到英國。券商美銀證券更估計，隨著BNO移民人數漸增，預計在2021年移民潮將導致今年香港走資2800億元。

據英國內政部預測，隨著BNO移民新制生效，從今年1月31日起，首年將有15萬人申請。

按照此數據，美銀假設，若移民港人以香港九龍的平均樓價753萬元售樓，以香港平均按揭貸款僅佔樓價18%，BNO移民清償按揭、取回強積金儲蓄，將引發2021年香港流出的資本總額將為2802億元，約為2020年時香港資本流入總額的一半。

美銀表示，5年內資本流出總額或將達到5880億元，此資本總額並未納入移民到其他國家的人數作為考量因素。

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美銀分析，移民潮引發的潛在資本外流，不會對港元帶來太大壓力。美銀指出，在過去1990年代的移民潮中，當時約有40萬港人移民，也沒有出現打撃香港外匯。

以單年走資2800億元計算，美銀指出，金額相當於2020年銀行體系總結餘增加的70%，香港首11個月廣義貨幣M3增加的55%，預料是次移民潮將不會對香港外匯造成衝擊，並預料美元兌港元會脫離7.75低位。

不過，美銀補充，BNO移民規模仍有很大不確定，因應英國疫情、香港情況，英國內政部實際估算香港BNO移民人數由9000人至83.25萬人，32萬人是基本估算情況。

移民潮以外，美銀指出，中資企業若從紐約上市改到香港上市，會引發資金如2020年持續流入香港，以現有BNO移民估算規模，不會形成對香港聯繫匯率帶來系統性事件。

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編輯﹕賴奕羚