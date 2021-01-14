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【環球股市】施羅德：經濟復甦利好股市前景　「是時候結束冬眠」

股市 20:33 2021/01/14

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施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管Johanna Kyrklund指出，現時的模型顯示經濟復甦及「早春」即將到來。

環球股市今年開局理想，施羅德首席投資總監及多元化資產投資環球主管Johanna Kyrklund指出，現時的模型顯示經濟復甦及「早春」即將到來，各項變革趨勢已經加速發展，整體看好股市前景，隨經濟復甦來臨，是時候減持2020年表現領先的「居家防疫概念股」，並將目光轉向周期性較強的板塊。「是時候結束冬眠了！」

她表示，疫苗消息令人振奮，令不明朗因素顯著減少，但等待疫苗期間，仍需要各國政府提供刺激措施，相信各國政府能允許經濟高速運行。

花旗私銀指，四大因素支持股市向上【下一頁】

施羅德首席經濟師及策略師Keith Wade指，隨更多封鎖措施出台，歐洲或美國可能會於今年稍後再度出現衰退，相對上，亞洲在處理疫情方面似乎表現得更好，預期世界經濟可從危機中復甦，亞洲區狀況似乎遠優於西方各國，亦意味對商品及科技生產、醫療保健表現會較佳。

他續稱，目前世界經濟仍存在大量剩餘產能，因此即使通脹水平或會上升，升幅也會非常緩慢。

相關文章：【2021展望】滙證對今年港股看法樂觀　料AH價差續收窄

相關文章：【2021展望】劉央：互聯網顛覆了一切　恒指30000點指日可待　

 

編輯：陳韻妍
 

港股 股票 通脹 疫苗 施羅德

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