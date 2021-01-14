【人幣定存】一個月人幣存息最高4.88厘 傳統銀行無視虛銀減息

▲ 人民幣定存掀劈息浪，虛擬銀行天星今天亦減;尚幸富邦保持4.88厘冠全城息率。

內地今天(1月14日)公布去年底的出口數據勝預期，總值更創歷史新高，市場解讀為有關方面暫毋懼人民幣升勢過急礙出口，令人幣保持穩中緩升。但現市況中外暗湧處處，針對手頭閒資不多者，專家建議，先敍造例如一個月短期人民幣定期存款較划算，皆因有兩大好處，包括:

首先、存息普遍呈倒掛，即短期定期存款動輒較長息高，再以一個月期為例，最高息有4.88厘，遠較一年期年息僅約2厘多為高。

第二大優點：新春過渡期前後，通常拆息較高企，定存或跟加。目前距農曆年不足一個月，歲晚前後資金往往偏緊，適逢內地黄金周的長假，跨境拆息扯高，易令定存息跟升。

劈息浪延至虛銀 幸高息王不變

假如食息族今天開立一個月定期存款，於送鼠迎牛年後到期，屆時或有望以更高息再續期。萬一春節後定存不升反跌，好息族亦可抽身把注碼轉投其他資產。

唯須注意，元旦距今僅半個月，但大小銀行猛劈息，今天再有3行砍息，更由傳統銀行蔓延至虛擬銀行，天星(Airstar)剛全面降息，如一年期削0.2厘、至1.6厘。交銀香港則降半年存息，集友更一減再減。

尚幸市面一個月的高息王暫不變，富邦的4.88厘居首(見表)，緊接其後是滙豐(HSBC)的4.5厘，中銀香港(02388)亦有3.5厘，但兩大發鈔行皆要求指定貨幣先作兌換等附帶條件，才享最高特惠息。此外，美資大行花旗亦有2.5厘，撼贏中小行，同樣須符合特定要求。

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記者:曾桂芬

責任編輯:李勝君

欄名：人民幣定期存款