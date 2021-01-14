【網民熱話】幾多歲賺到一百萬？　網民：30歲有100萬係合格線

近日就有網民在討論區發帖，詢問其他網民認為要幾多歲賺到一百萬，引起網民熱烈討論，大多網民都表示30歲前都可以賺到一百萬，「如未買樓, 30歲有一百萬是合格線」，並提供了不少投資理財技巧。

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大多數網民都認為只要懂得投資，大約二十代中尾段就可以賺到一百萬。「21至22歲工作，24歲學懂投資，當之前亂買亂七八糟的，剩下30萬本金，之後借20萬分1.5至2年還，50萬隨便買正常美股，26歲其實還完錢差不多，美股都雙倍了。」、「認真答，前年29歲賺了第一個一百萬，本身儲蓄加港股，然後上年撈底美股，現在六百萬身家。」、「21-22歲投資，23歲開始工作，資產最多上到80萬，但一個月輸到得返30萬，之後借20萬分1.5-2年還，50萬買TQQQ（納指三倍做多ETF），26歲其實還完錢本金差唔多上番80萬」。

雖然有不少網民都稱可以借錢投資，以增加本金，但留言中亦見不少失敗案例，「20歲的時候賺過，之後輸光」、「20頭，但一兩年後就負資產了」、「個人覺得28要有，申（利益申報）: 有過, 但已經無哂」。

另外，在留言中亦發現有人可以靠節衣縮食達到20多歲有一百萬「26-27歲，完全沒有投資，平時沒甚麼開支娛樂，不用給家用，拿了接近一整份人工去儲蓄。」

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責任編輯：黃苑筠