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【騰訊股價】騰訊突破600元逼近歷史高位 大摩料遊戲、廣告有催化劑看650元

新經濟追蹤 19:42 2021/01/14

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騰訊今日股價突破600元，以高位629.5元收市，逼近歷史高位。

科網股今日獲資金熱捧股價大升，騰訊 （00700） 全日急升5.6%，突破600元大關以高位629.5元收市，成交達228億元，騰訊股價已逼近歷史高位633元。摩根士丹利表示，騰訊業務多元，基本面具韌性，除了遊戲和廣告業務有催化劑外，監管、競爭憂慮對騰訊的影響亦相對較小，看好騰訊目標價650元，評級「增持」。

大摩認為，其他遊戲廠商的崛起表明行業正向高質遊戲發展，加上中國廠商出海具有潛力，《原神》大獲成功也印證手遊和主機遊戲的融合趨勢，這些均符合騰訊的發展策略。騰訊的優勢在於，在遊戲價值鏈有全面的覆蓋，以及有足夠的流量支持其領先行業。

北水年初買貨規模逾1200億，騰訊吸資更勝美國制裁股，詳情請按【下一頁】

而在廣告業務方面，騰訊社交網絡非常適合尋求私域流量（可以直接觸達用戶的渠道）的廣告主，與搜狗整合也將加強應用程式內的搜索功能，令用戶更有效地發現內容，從而提升客戶的ROI（投資回報率）。

而在監管問題上，內地近期出台平台經濟反壟斷草案，重點是如何規範平台的壟斷行為，料網遊和內容屬創新性，反壟斷政策風險較少。此外，騰訊遊戲、長視頻、金融科技業務均在高度競爭性的市場環境營運，因此監管風險較小。

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編輯：陳健婷

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